Patronii vasluieni au tãiat aproape 2.000 contracte de muncã part-time

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

Firmele din judetul Vaslui au desfiintat, numai în luna septembrie, 435 contracte de munc part-time. În august, prima luna în care au fost impozitate contractele de munc cu norm partial la nivelul salariului minim brut pe tar, în judetul Vaslui au disprut 1.498 contracte. În total, 1.951 contracte cu norm partial au fost tiate din evidentele Inspectiei Muncii. O veste bun pentru firmele locale vine din Senatul României, unde, marti, senatorii au respins impozitarea contractelor part-time.

Impozitarea contractelor cu normã partialã la nivelul salariului minim brut pe tarã se dovedeste a fi o mãsurã proastã pentru economia vasluianã. În a doua lunã de la introducerea mã surii, patronii locali au renuntat la incã 435 contracte de muncã part-time. În prima lunã dupã introducerea impozitãrii contractelor de muncã cu normã partialã la nivelul salariului minim brut pe tarã, in judetul Vaslui au dispãrut 1.498 contracte. Practic, in numai douã luni de la adoptarea reglementãrii fiscale, 1.951 contracte cu normã partialã au dispãrut din evidentele Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui. Astfel, dacã la 1 august 2017, datã la care a fost introdus noul impozit, erau active 11.041 contracte de muncã cu normã partialã, la data de 1 septembrie rmãseserã active doar 9.543 contracte de muncã. În urmãtoarea lunã, la data de 1 octombrie, in economia vasluianã mai erau in vigoare doar 9.108 contracte. La inceputul acestei luni, in judetul Vaslui erau inregistrati 6.051 angajatori activi si un numãr total de 54.099 salariati. Judetul Vaslui are in total 59.063 contracte de muncã active, din care cu normã intreagã, pe duratã nedeterminatã, 46.562 contrac te, iar pe perioadã determinatã, 3.393 contracte. Pe segmentul contractelor de muncã partiale, 7.943 sunt contracte cu duratã nedeterminatã si 1.165 contracte pe o perioadã determinatã.

Semnal pozitiv din Senat

Senatul a respins marti, in calitate de prima camerã sesizatã, ordonanta de Guvern privind introducerea pentru angajatori a obligatiei de a plãti CAS si CASS la nivelul salariului minim, astãzi de 1.450 lei, pentru salariatii cu timp partial de muncã, indiferent dacã remuneratia este sub nivelul salariului minim. Votul vine dupã ce, la sfarsitul lunii septembrie 2017, Comisia pentru buget, finante, activitate bancarã si piatã de capital din Senat a dat aviz negativ ordonantei care propune ca plata contributiilor pentru contracte part-time sã fie la nivelul celor pentru contracte full-time. ìCred cã este nejustificatã o astfel de mãsurã, o impunere a obligatiilor de acest tip celor care au angajati parttime. Sunt costuri care cresc la angajator si pot fi si efecte de genul reducerii locurilor de muncã in regim part-time. E adevãrat, e o zonã in care se produc multe ilegalitãti, dar nu poti sã invoci un astfel de argument, atacand in sens negativ pe toti cei care sunt de bunã credintã’, a spus Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget. Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a cerut Avocatului Poporului sã sesizeze Curtea Constitutionalã asupra acestei ordonante, pentru incãlcarea dreptului de proprietate al angajatorului, prin obligarea acestuia de a plãti contributii sociale mai mari decat munca prestatã de salariat in baza raporturilor de muncã.

Ce prevede masura intrata în vigoare la 1 august?

Exceptie de la plata integralã a contributiilor pentru contractele part-time fac salariatii elevi, studenti, persoane cu dizabilitãti, pensionari si cei care cumuleazã venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã. Noile reglementãri se aplicã incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. Angajatii care au contracte de muncã partiale beneficiazã de aceleasi drepturi ca si cei cu normã intreagã. Atat salariatii incadrati cu contract de muncã full-time, cat si cei incadrati part-time beneficiazã de concediul de odihnã. Angajatul cu normã redusã are dreptul la concediu de odihnã anual de minimum 20 de zile lucrãtoare, care vor fi acordate proportional cu perioada efectiv lucratã, la fel ca in cazul angajatului cu normã intreagã. Chiar dacã au un contract cu mai putin de opt ore pe zi, angajatii sunt asigurati la sãnãtate si in sistemul public de pensii. La calculul pensiei, insã, se tine cont de stagiul de cotizare, iar pentru veniturile obtinute in baza unui contract de muncã cu timp partial se calculeazã punctajul din venitul lunar.