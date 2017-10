Organizatia Municipalã PMP Vaslui are conducere aleasã

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Încã o organizatie importantã a PMP a scapat de interimatul la functiile de conducere, dupã ce, duminica trecutã, Maricel Gangu a fost ales prin vot în functia de presedinte al Organizatiei Municipale Vaslui a Partidului Miscarea Popularã.

Duminicã, 1 octombrie, in sala de conferinte a Federalcoop a avut loc Adunarea Generalã de Dare de Seamã si Alegeri a Organizatiei Municipale Vaslui a Partidului Miscarea Popularã. Cei 69 de delegati cu drept de vot l-au ales, in fruntea organizatiei, pentru urmãtorii 4 ani, pe Maricel Gangu, cel care asigurase interimatul la aceeasi functie. Totdatã, a fost ales prin vot Consiliul Executiv Local al PMP Vaslui, format din 21 de membri, din care 6 sunt vicepresedinti iar 8, secretari executivi. Din Consiliu fac parte si reprezentantii organizatiilor de Tineret, Femei si Seniori din cadrul PMP Vaslui, precum si trezorierul. ßVotul de incredere pe care mi l-au acordat colegii mã obligã si mã onoreazã. Împreunã cu echipa aleasã duminicã, imi propun in primul rand intãrirea organizatiei, prin cresterea numãrului de membri. Este un proces aflat in derulare si mã bucurã faptul cã tot mai multi vasluieni ni se alãturã in PMP. Ne prezentãm cu sinceritate in fata cetãtenilor si le oferim nu doar un mijloc de a- si face cunoscute problemele, ci si solutii la acestea. Beneficiem si de sprijin parlamentar, prin domnul deputat Corneliu Bichinet, alãturi de care ne implicãm in consolidarea PMP la nivel judetean’, a declarat Maricel Gangu, presedintele Organizatiei Municipale PMP Vaslui.