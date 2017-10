Octav vine la Cinema Cityplex Victoria

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

Filmul Octav va putea fi vizionat la Bârlad, la Cinema Cityplex Victoria, vineri, cu începere de la ora 16.00.

Filmul ‘Octav’, in regia lui Serge Ioan Celebidachi, spune povestea lui Octav (Marcel Iures), un bãrbat in varstã, care se reintoarce la conacul copilãriei sale, aflat undeva in zona ruralã a Romaniei, cu dorinta de a-l vinde. Ajuns aici dupã o absentã de zeci de ani, o fetitã ce-i pare cunoscutã il poartã intr-o cãlãtorie minunatã in timp, inapoi la anii copilãriei sale, pentru a-l ajuta sã-si redescopere bucuria de a trãi. Directorul de imagine al filmului este Blasco Giurato, cel care a semnat imaginea si pentru ‘Cinema Paradiso’, castigãtor al Premiul Oscar pentru cel mai bun film strãin. Blasco Giurato are o experientã bogatã, din portofoliul sãu cinematografic fãcand parte peste 100 de productii. Coloana sonorã ii apartine renumitului compozitor roman Vladimir Cosma, care a semnat muzica a peste 400 de partituri pentru productii cinematografice si seriale TV. Vladimir Cosma este unul dintre cei mai cunoscuti compozitori din Franta si este recompensat cu peste 20 de distinctii internationale. Filmul ‘Octav’ a fost selectionat in cadrul prestigiosului Festival International de Film de la Montreal 2017, la sectiunea Focus on World Cinema, un festival de traditie pentru cinematografia mondialã, aflat la cea de-a 41 editie. Lung-metrajul, regizat de Serge Ioan Celebidache, este o coproductie Romania – Marea Britanie, realizatã cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producãtor este Adela Vrinceanu Celebidachi. Filmul ‘Octav’, care ruleazã in cinematografele din tarã incepand cu 6 octombrie 2017, este clasificat cu AG (Audientã Generalã). Mai multe detalii despre filmul Octav se gãsesc si pe Facebook, la adresa: https://www.facebook.com/filmul.octav.