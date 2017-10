O noua taxa de poluare pentru masinile second hand

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat cã la nivelul ministerului s-a constituit deja un grup de lucru, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului Mediului, ai Administratiei Nationale a Fondului de Mediu, ai Registrului Auto Roman, ai Finantelor, dar si ai producãtorilor de masini si ai ONG-urilor, care lucreazã la proiectul de introducere a unei noi taxe de poluare. ßS-a constituit un grup de lucru (…), incat sã gãsim o metodã prin care masinile care polueazã, care au o normã de poluare micã si emisii de dioxid de carbon mari, sã plãteascã o taxã de poluare. În toate tãrile europene se merge pe normã de emisii. Eu consider cã nu trebuie sã punem o taxã la prima inmatriculare. Este ca si cum gandim inainte, punem carul inaintea boilor; noi trebuie sã stim in momentul in care facem o astfel de taxã cat circulã masina respectivã intr-o anumitã perioadã de timp, astfel incat sã pot sã ii faci determinarea de astfel de emisii’, a declarat ministrul. Decizia de introducere a unei noi taxe vine, conform ministrului Mediului, dupã ce s-a constatat cã in Romania numãrul autoturismelor vechi aduse din strãinãtate a crescut semnificativ anul acesta, dupã renuntarea la taxa de prima inmatriculare, de la 146.000, cat au fost in 2016, la 350.000, anul acesta.