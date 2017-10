Norocul lui Didi Alexandroae are un nume: vid legislativ!

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Cererea îndreptãtitã a liberalilor de demitere a lui Didi Alexandroae, viceprimarul cu atributii de primar interimar al comunei Osesti, se loveste de un… vid legislativ, acesta fiind si motivul pentru care Eduard Popica, prefectul judetului, nu a emis încã Ordinul atât de insistent cerut de liberali. Conform prefectului, emiterea acestui ordin ar fi echivalat cu punerea lacãtului la primãria Osesti, dat fiind cã, legal, nimeni, functionari sau consilieri locali, nu ar putea prelua conducerea primãriei, iar alegerile din 5 noiembrie ar fi în imposibilitatea de a fi organizate. „Cei de la PNL Vaslui au juristi, au chiar doi fosti, pânã de curând, prefecti, care ar fi putut sã le explice problema! Nu este vorba de rea vointã, ci de o situatie, cea a posibilitãtii demiterii atât a primarului, cât si a viceprimarului cu atributii de primar, pe care legea nu a prevãzut-o”, a explicat prefectul Popica.

La inceputul lunii, consilierul local PNL Didi Alexandroae, viceprimar al comunei Osesti cu atributii de primar interimar, a fost desemnat drept candidat, din partea acestui partid, la functia de primar la alegerile locale partiale ce vor avea loc pe data de 5 noiembrie. Cateva zile mai tarziu, acesta anunta cã schimbã tabãra si a acceptat propunerea partidul rival, PSD, de a candida la functia de primar al comunei. În aceste conditii, Organizatia Judeteanã PNL Vaslui i-a retras sprijinul politic, notificand Institutia Prefectului-Judetului Vaslui cu privire la acest fapt si solicitand emiterea Ordinului Prefectului pentru constatarea incetãrii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a lui Alexandroae Didi, din cadrul Consiliului local Osesti, ca urmare a pierderii calitãtii de membru PNL. Rãspunsul Prefecturii, cum cã respectivul document va fi dat respectand termenul legal de 30 de zile, a starnit noi reactii vehemente din partea conducerii Organizatiei Judetene PNL Vaslui, are a acuzat o posibilã imixtune a prefectului in procesul electoral. În fapt, se pare cã este vorba de o situatie ineditã, neprevãzutã de lege, in care, dacã s-ar da curs cererii liberalilor de demitere a actualului viceprimar al comunei Osesti, activitatea primãriei ar fi pur si simplu paralizatã! ‘Adresa depusã in data de 16 octombrie, prin care eram notificati cã i s-a retras sprijinul politic viceprimarului comunei Osesti, Didi Alexandroae, a fost trimisã pe circuit in vederea emiterii Ordinului Prefectului. Solicitarea partidului politic respectiv este incã in analizã, intrucat ne confruntãm cu o situatie neprevãzutã din punct de vedere legal, respectiv un vid legislativ. Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001 prevedea cã, dacã devin vacante in acelasi timp si functia de primar, si cea de viceprimar, Consiliul Local putea alege un nou viceprimar. Acest articol a fost abrogat prin Ordonanta 68/2014, iar in momentul de fatã nu mai este prevãzut acest lucru, legea fãcand referire doar la situatia in care viceprimarul si primarul sunt suspendati din functie, si nu demisi. Drept urmare, in cazul comunei Osesti, unde primarul este demis din functie, in momentul in care este demis si viceprimarul comunei, care are atributii de primar interimar, ne vom confrunta cu situatia in care nu va mai putea fi ales un nou primar sau viceprimar. Practic, nu va mai avea cine convoca CL pentru alegerea unui nou viceprimar, care, oricum, nu ar avea cum sã preia atributiile de primar interimar. Drept urmare, desi cererea este indreptãtitã, suntem in termenul legal de 30 de zile de emitere a Ordinului prefec tului, iar serviciul juridic analizeazã cu strictete aceastã spetã care, panã acum, nu a mai fost intalnitã nicãieri in tarã!’, a declarat Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui. ‘Cei de la PNL Vaslui au juristi, au chiar doi fosti, panã de curand, prefecti, care ar fi putut sã le explice problema! Nu este vorba de rea vointã din partea noastrã, ci de o situatie pe care legea nu a prevãzut-o, cea a demiterii in acelasi timp, atat a primarului, cat si a viceprimarului cu atributii de primar. Dacã am da curs cererii lor, am bloca complet activitatea primãriei, inclusiv desfãsurarea alegerilor partiale pentru alegerea unui nou primar al comunei Osesti. Ar fi ca si cum am pune cu mana noastrã lacãtul pe usa primãriei. Asta pentru cã nimeni, nici alesii locali, nici vreunul dintre functionarii primãriei nu ar putea prelua, fie si temporar, atributiile primarului. Ori, sunt documente de semnat, care cad in atributiile exclusive ale primarului sau, in acest caz, a viceprimarului desemnat cu atributii de primar interimar’, a adãugat prefectul Eduard Popica.