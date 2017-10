Noi reglementãri legale pentru micii afaceristi

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

Inspectia Muncii Vaslui avertizeazã Persoanele Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderile Individuale (II) si Întreprinderile Familiale (IF) cã trebuie sã aibã un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevãzute de lege. Potrivit noilor prevederi legale, orice activitate economicã desfãsuratã permanent, ocazional sau temporar in Romania de cãtre PFA, II si IF trebuie sã fie inregistratã si autorizatã. Regimul juridic al PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult cinci clase de activitãti prevãzute de codul CAEN. PFA poate desfãsura activitãtile pentru care este autorizatã, singurã sau impreunã cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de muncã, incheiat si inregistrat in conditiile legii. Întreprinderea individualã poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitãti prevãzute de codul CAEN. De asemenea, intreprinderea individualã poate angaja cel mult opt salariati, terte persoane, cu contract individual de muncã incheiat si inregistrat in conditiile legii. Nu in ultimul rand, intreprinderea familialã nu poate angaja terte persoane cu contract de muncã. ‘În perioada urmãtoare, vom monitoriza modul in care persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale vor lua/dispune mãsurile legale in vederea incadrãrii in dispozitiile actului normativ’, a spus Gheroghe Chirvase, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui.