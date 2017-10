Niciun asistent medical fãrã loc de muncã!

joi, octombrie 26, 2017, 3:00

Scoala Postlicealã Sanitarã Liceul „Radu Miron” Vaslui se mândreste nu doar cu absolventii ei, ci si cu initiative inedite (pe plan local si nu numai!) în ceea ce priveste pregãtirea profesionalã a elevilor si în efortul colectiv al cadrelor didactice de a le oferi acestora oportunitãti deosebite de insertie pe piata muncii. Dacã existã, în prezent, pledoarii tot mai intense, atât la nivelul societãtii civile, cât si al Ministerului Educatiei Nationale, pentru formarea elevilor în profesii necesare/cerute pe piatã, în tarã si în lume, atunci trebuie sã subliniem implicarea scolii noastre în preîntâmpinarea acestor nevoi.

În urma solicitãrilor elevilor, dar si ca urmare a parteneriatelor incheiate de Liceul ‘Radu Miron’ cu alte institutii sanitare postliceale din judetul Vaslui, o asemenea initiativã se doreste a fi concretizatã prin completarea unei grupe de 15 cursanti din anul terminal (III) pentru a studia, intensiv, limba germanã. Ce inseamnã ‘studiu intensiv’, in viziunea noastrã, si de ce ar fi acesta atat de util pentru formarea in specialitate a elevilor, precum si in ocuparea unui loc de muncã? Înseamnã cã, in anul scolar 2017- 2018, programul va fi de 4 ore/zi (intre orele 8.00-12.00), astfel incat, panã in data de 15 septembrie 2018, absolventii sã indeplineascã conditiile de angajare in Germania ca asistenti medicali – aceste conditii presupun promovarea examenului de absolvire si obtinerea certificatului de atestare Goethe de limbã germanã nivel B2. Si mai inseamnã ceva: datoritã parteneriatului pe care Liceul ‘Radu Miron’ Vaslui il are cu agentia OpenJob-Line din Germania, absolventii care respectã contractul de finantare a studiilor pot accede la locuri de muncã intr-o tarã unanim recunoscutã ca fiind una dintre cele mai evoluate din Europa sub aspectul asigurãrii de servicii medicale de exceptie. Deja, de la scoala noastrã au plecat in Germania (prin firma OpenJob-Lin) peste 300 de asistenti medicali (nici unul nu a mai revenit in tarã deocamdatã, preferand sã- si dezvolte, in continuare, o carierã de succes intr-un mediu profesional avantajant). Noi insistãm, insã, ca urmare a analizei de nevoi (in domeniul asistentei medicale) pentru spatiul local (iar prin extindere, chiar national), ca asistentii nostri sã revinã in tarã, contribuind, astfel, la revigorarea ‘Sãnãtãtii’ publice dintr-o Romanie aflatã in topul celor mai ‘bolnave’ natiuni din C.E.. Nu trebuie uitat, de asemenea, cã aceasta este si dorinta Ministerului de resort, care, prin O.M.S./454/2014, privitor la executarea profesiei de asistent medical in regim independent, permite si incurajeazã ca absolventii de scoli postliceale sanitare sã-si deschidã cabinete proprii, in care pot oferi loc de muncã si altor asistenti. În cazul Liceului ‘Radu Miron’ Vaslui, care este partener de incredere al agentiei OpenJob-Line din Germania (agentie de furnizare de locuri pe piata muncii, conform contractelor incheiate), acest O.M.S. dã sansa ca, dupã cei doi ani de lucru in Germania, asistentii medicali (beneficiind de experienta din strãinãtate, dar si de banii necesari) sã-si poatã deschide cabinete particulare cu mai multi angajati, facilitand, astfel, imbogãtirea in numãr si calitate a corpului profesionist al deja celui mai numeros segment al ‘Sãnãtãtii’ autohtone si asigurand servicii de ingrijire medicalã la nivel european. Scoala noastrã oferã facilitãti deosebite, neintalnite nici in invãtãmantul superior, deoarece acesta din urmã nu-i garanteazã absolventului cu 3 ani de studii (eventual 5, dacã mai urmeazã si un master in specialitate) oportunitatea de a fi angajat, pe un salariu satisfãcãtor, intr-o tarã europeanã, la fel cum nu-i garanteazã inserarea pe piata de muncã nationalã. Din fericire, dupã cum mentionam anterior, scoala noastrã e mandrã de absolventii ei, cu care pãstreazã permanent legãtura, urmãrindu-le evolutia: acestia sunt angajati pe posturi si cu salarii de asistenti medicali, nu de infirmieri, unii sunt, chiar, situati in functii de conducere in cadrul sectiei in care lucreazã, sunt multumiti de realizãrile lor si de modul in care ingrijirea de calitate a bolnavului este valorizatã. Au acces la resurse tehnologice de calitate, sunt apreciati si respectati, ideile si sugestiile lor sunt tratate nediferentiat fatã de cele ale asistentilor medicali germani. Succesul absolventilor nostri peste hotare, precum si seriozitatea cu care este abordatã pregãtirea lor in Romania au determinat cresterea numãrului de elevi inscrisi la Liceul ‘Radu Miron’ Vaslui, precum si solicitãrile, tot mai multe, de a urma cursuri de limbã germanã. Proiectele Erasmus+, derulate tot cu parteneri germani, prin care zeci de elevi beneficiazã, anual, de stagii de invãtãmant clinic in aceastã tarã au, si ele, o importantã deosebitã pentru motivarea viitorilor asistenti medicali. Dati-ne, insã, voie sã insistãm: spiritul de muncã foarte riguros din Germania nu se achizitioneazã fãrã efort intens, motivatie si implicare incã de pe bãncile scolii din Romania, de aceea este important ca toti elevii care doresc sã invete limba germanã intensiv sã inteleagã cã aceasta presupune un cumul de 720 de ore in 3 ani (240 ore/an), continuturile avand la bazã programele scolare ale Catedrei de Limbã Germanã de la prestigioasa Universitate ‘Al. I. Cuza’ Iasi; de asemenea, profesori vorbitori nativi de limbã germanã vor face evaluãri la fiecare 5-6 sãptãmani, verificand nu doar fluenta exprimãrii sau corectitu – dinea termenilor medicali, ci si cunoasterea culturii si civilizatiei germane, a valorilor ce stau la baza educatiei unui popor respectat in Europa, aceasta pentru a facilita o tranzitie mai usoarã, mai eficientã spre viitorul loc de muncã. (Ca o notã personalã, absolut toti elevii nostri, care au participat la absolut toate orele, au reusit sã promoveze examenul de limbã germanã de nivel B2!) Concluzionãm, stimati actuali si viitori elevi, spunandu-vã urmã – toarele: drumul spre Germania este, deja, o ‘cale bãtãtoritã’, iar revenirea in Romania vã va oferi ocazia de a contribui substantial la fundame ntarea nobilei profesii de asistent medical pe bazele solide ale respectului pentru viata umanã si calitatea acesteia, in general. Mult succes!

* Director Romel Vicol

* Profesor Cleopatra Ravaru