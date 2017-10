Nedetinerea autorizatiei de securitate la incendiu, amendã garantatã!

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Termenul prorogat pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie 2017, ceea ce înseamnã cã, de la 1 octombrie, beneficiarii sau proprietarii constructiilor care au obligatia obtinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sanctionare contraventionalã, pentru nedetinerea acestuia. În primele opt luni ale anului, la nivelul ISU „Podul Înalt” al judetului Vaslui au fost emise doar 51 avize de securitate la incendiu si 5 autorizatii de securitate la incendiu.

Conform prevederilor legale, punerea in functiune, fãrã obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, a constructiilor si amenajãrilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrãri de modificare / schimbare de destinatie, atrage dupã sine aplicarea sanctiunilor contraventionale, cu amenzi cuprinse intre 20.00050.000 lei. Categoriile de constructii si amenajãri care se supun avizãrii si/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu sunt mentionate in HG nr. 571/2016. Pe langã aplicarea legii in sfera sanctionatorie amintitã anterior, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã (ISU) ßPodul Înalt’ al judetului Vaslui reafirmã disponibilitatea pentru solutionarea situatiilor obiectivelor care functioneazã fãrã autorizatie de securitate la incendiu si intrarea in legalitate, prin certificarea indeplinirii mãsurilor de securitate la incendiu si eliberarea actului administrativ. De mentionat cã obligatia solicitãrii si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor constructiilor. Documentatia tehnicã in baza cãreia se emite autorizatia de securitate la incendiu trebuie intocmitã, conform prevederilor legale, de cãtre proiectanti si certificatã de cãtre verificatorii de proiecte atestati. Pentru obtinerea acestui act administrativ, ISU nu percepe taxe. În cazul in care este constatatã incãlcarea gravã a cerintei de securitate la incendiu, Inspectoratul poate decide oprirea functionãrii ori utilizãrii constructiilor sau amenajãrilor, sanctiune care nu este conditionatã de existenta autorizatiei de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea mãsurii complementare de oprire a functionarii ori utilizãrii sunt reglementate in HG 915/2015

Aproape 8.000 de deficiente constatate in judet

În primele opt luni ale anului 2017, la nivelul ISU ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui s-au depus eforturi sustinute pentru solutionarea celor 211 solicitãri in vederea emiterii avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu. În urma verificãrii documentatiilor tehnice si a lucrãrilor din teren, la nivelul judetului Vaslui au fost emise 51 avize de securitate la incendiu si 5 autorizatii de securitate la incendiu. În aceeasi perioadã, inspectorii de prevenire au derulat 570 actiuni de indrumare si control, pe timpul cãrora s-au constatat nu mai putin de 7.902 deficiente, dintre care 1.189 solutionate pe loc, si s-au aplicat 332 de amenzi, in cuantum de 247.000 lei. Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistentã tehnicã de specialitate in 160 cazuri, persoanele respon sabile primind indrumare asupra aspectelor ce trebuie indeplinite pentru a intra in legalitate. Inspec-toratul General pentru Situatii de Urgentã a elaborat o platformã online, sub forma unui ghid practic, prin intermediul cãreia persoanele interesate pot verifica necesitatea obtinerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.