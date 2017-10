Moldoveancã depistatã cu sedere ilegalã în Murgeni

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Politistii Inspectoratului General pentru Imigrãri – Biroul pentru Imigrãri al judetului Vaslui au desfãsurat, pe 24 octombrie, o actiune pe linia combaterii sederii ilegale a cetãtenilor strãini, pe raza de competentã. În cadrul actiunii, pe raza orasului Murgeni, politistii de imigrãri au depistat, cu sedere ilegalã, o femeie in varstã de 34 ani, din Republica Moldova. Tanãra a intrat in Romania in baza unui document emis de un stat al Uniunii Europene, iar la expirarea dreptului de sedere, nu a pãrãsit teritoriul tãrii. Avand in vedere cele constatate, politistii de imigrãri au emis pe numele femeii o comunicare de pãrãsire a teritoriului Romaniei, prin care aceasta este obligatã sã pãrãseascã tara in termen de 3 zile. De asemenea, femeia in cauzã a fost sanctionatã contraventional cu amendã pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul strãinilor in Romania, republicatã. Biroul pentru Imigrãri al judetului Vaslui va continua activitãtile de prevenire si combatere a sederii ilegale a strãinilor prin organizarea de actiuni cu forte proprii sau in cooperare cu institutiile cu atributii in mentinerea unui climat de ordine si liniste publicã in randul comunitãtii noastre, solicitand cetãtenilor strãini sã acorde interes reglementãrii dreptului de sedere in Romania.