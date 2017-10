Ministrul Finantelor: Specialistii BNR vor gãsi solutia (…) pentru a tempera cresterea ROBOR

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Cresterea ROBOR este legatã de lichiditate, iar specialistii din Banca Nationalã vor decide si vor gãsi solutia care trebuie adoptatã pentru a tempera aceastã majo – rare, a declarat, ieri, Ionut Misa, la iesirea de la o intalnire pe care a avut-o cu conducerea Bãncii Natio – nale a Romaniei (BNR), la sediul institutiei bancare. ßElementul central al intalnirii (de la Banca Nationalã a Romaniei, n.r.) a fost acela de a vedea ce situatie este in piatã, care sunt solutiile legate de lichiditate si de o impletire mai bunã a politicilor fiscale cu politica monetarã pe care o realizeazã BNR, astfel incat sã preintampinãm in viitor diverse situatii care pot fi interpretate, desi, avand in vedere cã existã o piatã in continuã evolutie, se pot intampla si astfel de evolutii. Solutia este legatã in special de lichiditate. Este atribu tul BNR si specialistii din BNR vor decide si vor gãsi solutia care tre buie adoptatã pentru a tempera aceas – tã crestere a ROBOR, pentru cã ingrijorarea a fost legatã de ROBOR, si probabil cã ulterior dom nul Guvernator vã va da mai multe relatii despre deciziile luate la nive lul Consiliului de Adminis – tratie’, a spus Misa. Potrivit minis – trului Finantelor, in zona politicii fiscale trebuie sã se tinã seama de douã elemente, respectiv veniturile si infuzia de capital.