Mercedes cãutat de autoritãtile italiene, depistat in PTF Albita

Pe 30 septembrie, in jurul orei 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a intra in tarã, Octavian N., cetãtean roman si Republica Moldova, in varstã de 32 de ani, conducand un autoturism marca Mercedes CLK270 Coupe, inmatriculat in Republica Moldova. La controlul de frontiera, politistii de frontierã au constatat cã autoturismul in cauzã figureazã in bazele de date ca fiind ßbun cãutat pentru confiscare’, semnalare introdusã de cãtre autoritãtile din Italia la data de 05.08.2017. Tanãrul a declarat cã a achizitionat autoturismul in anul 2015, din Italia, de la o persoanã a cãrei identitate nu o cunoaste, plãtind suma de 5.500 euro, si cã nu are cunostintã despre faptul cã este implicat in vreun litigiu. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri pentru sãvarsirea infractiunii de tãinuire, iar autoturismul, in valoare de 22.500 lei, a fost retinut la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui in vederea continuãrii cercetãrilor.