Iubãretul septuagenar Napoleon Bonaparte, 7 ani si 10 luni la închisoare!

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Pentru cã, supãrat cã-i fusese întreruptã partida de amor pe care o avea cu nevasta unui prieten si-a înjunghiat vecinul, bârlãdeanul Napoleon Bonaparte a fost condamnat la 6 ani de închisoare, pentru tentativã de omor. La aceastã pedeapsã, judecãtorii i-au adãugat si o altã condamnare, de 1 an si 10 luni, primitã dupã ce condusese beat si fãrã permis. În ciuda vârstei de 69 de ani, Napoleon rãmãsese acelasi amator de femei, dovadã stând o bãtaie sorã cu moartea primitã în urmã cu trei ani de la doi tineri, pentru cã-i fãcea ochi dulci bunicii acestora.

Tribunalul Vaslui a dat sentinta in dosarul lui Napoleon Bonaparte, un barlãdean in varstã de 69 de ani, acuzat de tentativã de omor. În luna iulie, bãrbatul il injunghiase pe un vecin, Ion Sauciuc, fost politist local, supãrat cã acesta l-a deranjat in toiul unei partide de sex cu pe care-o avea cu sotia unui amic. Totul s-a petrecut dupã ce cele patru persoane implicate au petrecut impreunã, initial la un bar din oras, apoi in apartamentul lui Napoleon. Dupã ce cheful s-a spart iar petrecãretii s-au despãrtit, femeia a revenit acasã la bãtran, in timp ce sotul ei a rãmas la vecin, la Sauciuc. La un moment dat, sotul, ingrijorat, l-a rugat pe fostul politist local sã vadã ce-i face femeia, iar cand acesta a sunat la usa lui Napoleon, Bonaparte a iesit cu un cutit, cu care i-a aplicat mai multe lovituri, in abdomen, spate, sold si manã. Acuzat de tentativã de omor, agresorul nu si-a recunoscut vina, astfel cã Tribunalul Vaslui l-a condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare. În plus, judecãtorii au dispus anularea suspendãrii dictate in cazul unei alte condamnãri, de 1 an si 10 luni de inchisoare, primite de Napoleon cu doar trei luni inaintea producerii faptei, pentru conducerea unui vehicul fãrã permis, sub influenta bãuturilor alcoolice si refuz de prelevare a probelor biologice. În consecintã, dacã pedeapsa va rãmane definitivã, barlãdeanul septuagenar ar urma sã stea dupã gratii nu mai putin de 7 ani si 10 luni! Prin sentinta pronuntatã, judecãtorii au mai decis ca Napoleon Bonaparte sã-i plãteascã victimei sale despãgubiri morale in sumã de 11.000 lei si cheltuieli materiale in valoare de 1.200 lei. Mai mult, condamnatul, care, panã la rãmanerea definitivã a sentintei, va rãmane liber, sub control judiciar, are interdictie sã se apropie la mai putin de 20 de metri de victima sa sau de apartamentul acestuia. Sauciuc poate chiar solicita un ordin de protectie european impotriva agresorului sãu, si, conform sentintei, urmeazã a fi instiintat de indatã cu privire la eliberarea sau evadarea lui Napoleon. În ciuda varstei, bãrbatul era mare amator de femei, dovadã stand un incident petrecut in 2014. Atunci doi tineri frati au fost deranjati de faptul cã, fãrã nici o retinere, Napoleon ii fãcea ochi dulci bunicii lor. Cand i-au cerut sã pãrãseascã locuinta mamei lor, in care se aflau in acel moment, bãtranul a refuzat si chiar a fãcut scandal, drept urmare, fratii i-au administrat o bãtaie sorã cu moartea, motiv pentru care cei doi au fost condamnati, tot pentru tentativã de omor, la o pedeapsã totalã de 8 ani si jumãtate de inchisoare.