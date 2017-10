Investitia de 6,5 milioane euro în amenajarea Albita – Fãlciu are proiectant

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

Investitia de 6,5 milioane de euro în modernizarea amenajãrii Albita – Fãlciu a intrat în linie dreaptã. Licitatia pentru adjudecarea serviciilor de proiectare a fost cîstigatã iar proiectantul a început lucrul în teritoriu. Dacã nu vor fi contestatii, investitia în sistemul de irigatii va demara în primãvara anului 2018. Astfel, vor reparate cele patru statii de bazã si vor fi reabilitate canalele de irigatii.

Marele proiect de reabilitare a amenajãrii pentru irigatii Albita – Fãlciu a mai fãcut un pas inainte. Conducerea centralã a Administratiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF) a organizat cu succes o licitatie in vederea atribuirii serviciilor de proiectare. Astfel, in ultimele sãptãmani, firma de proiectare care sia adjudecat licitatia si-a trimis reprezentantii in judetul Vaslui, pentru a vedea la fata locului amplasamentul viitoarei investitii. ANIF Vaslui a transmis proiectantului ce lucrãri doreste sã initieze in amenajarea pentru irigatii Albita – Fãlciu, iar proiectantul va identifica solutiile tehnice pentru punerea in practicã a investitiei. Anton Cezar, directorul ANIF Vaslui, a spus cã proiectantul va intocmi un raport privind investitia de la Vaslui, document care va fi analizat si aprobat la Bucuresti. ‘Dupã ce se va face proiectul, vom sti exact si care va fi suma necesarã pentru lucrãri. Proiectul va fi urcat pe SEAP si, dacã nu vor fi contestatii, vrem ca din primãvara anului viitor sã dãm drumul la investitie. Noi dorim ca in prima etapã a proiectului sã introducem si statia de repompare din zona comunei Vetrisoaia. Aceastã statie, care este abandonatã de 10 ani, poate asigura apa pentru irigatii pentru un platou de 900 hectare. Pãmantul de acolo apartine organizatiilor utilizatorilor de apã pentru irigatii si sunt semãnate culturi de grau, porumb si soia’, a spus Anton Cezar. În cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, care dispune de o finantare totalã de 1 miliard de euro, in amenajarea Albita – Fãlciu se vor investi 6,5 milioane de euro. În cadrul investitiilor se vor repara cele patru statii de bazã si vor fi reabilitate canalele de irigatii. ‘Vor fi schimbate pompele, motoarele, conductele, pentru cã sunt foarte uzate. Toatã amenajarea va fi renovatã. Cele patru statii de pompare reversibilã de pe raul Prut sunt cele de la Pogãnesti, cu 4 pompe, statia de la Sãratu, care este identicã, Statia de la Bumbãta si Statia de la Berezeni, care au fiecare in dotare cate 3 pompe. Prin acest proiect vrem ca pompele de bazã sã le montãm mai in interiorul raului, pentru cã in perioadele secetoase rãmanem fãrã apã. Comisia mixtã romano-moldoveneascã care administreazã barajul de la Stanca Costesti este interesatã de producerea curentului electric, si nu de asigurarea apei pentru irigatii pe Prut’, a mai spus Anton Cezar.