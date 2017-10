Inspectia Muncii cere respectarea dreptului la concediul de odihnã

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Potrivit Codului Muncii, concediul de odihnã anual este acordat pentru minimum 20 de zile lucrãtoare, durata efectivã a acestuia fiind stabilitã in interiorul contractului individual de muncã si a contractelor colective de muncã aplicabile. ‘Avand in vedere scopul concediului de odihnã, de refacere a capacitãtii de muncã a salariatului, acesta trebuie efectuat in natura in fiecare an, compensarea in bani a concediului de odihnã fiind interzisã pe durata de aplicare a contractului individual de muncã. Atragem atentia angajatorilor asupra respectãrii drepturilor salariatilor cu privire la acordarea concediului de odihnã, prin intocmirea programãrilor anuale dupã consultarea salariatului sau reprezentantilor acestora si respectarea programãrilor intocmite si asumate’, a spus Gheorghe Chirvase, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui. Dreptul la concediu de odihnã anual plãtit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntãri sau limitãri. Sãrbãtorile legale in care nu se lucreazã, precum si zilele libere plãtite stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihnã anual. În cazul angajatorilor care au cel putin 21 de salariati, negocierea colectivã la nivel de unitate este obligatorie. Contractul colectiv de muncã este conventia incheiatã in formã scrisã intre angajator sau organizatia patronalã, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevãzut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de muncã, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de muncã.