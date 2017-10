Inportant pentru elevii scolilor de soferi

joi, octombrie 26, 2017, 3:00

Urmare a solicitãrilor scolilor de soferi si a cursantilor din municipiile Husi si Barlad, transmise cãtre Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de comun acord intre DRPCIV si Institutia Prefectului-judetul Vaslui s-a decis ca, in perioada urmãtoare, sã fie pãstrate locurile de plecare in proba practicã din Husi si Barlad, cu conditia ca scolile de soferi si cursantii sã inteleagã cã nu existã o modalitate de a mãri numãrul de candidati examinati in cele douã municipii, in afara solutiei de a face un loc unic de plecare in proba practicã sau de a angaja personal suplimentar cu atribut de examinator. Începand cu 1 noiembrie va creste numãrul de candidati examinati la proba practicã, prin suplimentarea cu un examinator.