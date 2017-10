Incendiul care a speriat Vasluiul

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Pompierii din Vaslui, alãturi de colegi din alte douã judete, au intervenit, sâmbãtã dimineatã, timp de mai multe ore, pentru stingerea unui incendiu violent care a izbucnit la un depozit de mase plastice, lacuri si vopseluri, în zona Leguvas. Din fericire, în ciuda pagubelor foarte mari si a faptului cã incendiul a afectat alte câteva spatii de depozitare învecinate, nu au fost înregistrate victime omenesti.

Potrivit IGSU, pentru lichidarea incendiului de la Vaslui, care se manifesta cu degajari mari de fum, pompierii au intervenit cu 7 autospeciale de stingere si o multifunctionalã. Datã fiind amploarea incendiului, la fata locului au fost trimise in sprijin si echipaje de la ISU Bacãu si ISU Iasi. La locul interventiei a fost prezent si un echipaj de terapie intensiva mobilã si unul al Serviciului Judetean de Ambulantã Vaslui. Pentru cã la ora izbucnirii incendiului activitatea in depozit nu incepuse, nu au fost persoane surprinse de flãcãri, aspect confirmat si de Eduard Popica, prefectul judetului, care a coordonat de la fata locului interventia salvatorilor. Flãcãrile uriase au generat un fum foarte dens, coloana de fum negru fiind vizibilã de la cativa kilometri depãrtare si alertand populatia intregului municipiu. Pentru a linisti cetãtenii, desi zona in care se aflã depozitul nu este situatã in apropierea ansamblurilor rezidentiale, pompierii vasluieni le-au recomandat oamenilor sã rãmanã in case panã la stingerea completã a incendiului, sã evite deplasarea in zona de manifestare a incendiului, sã inchidã usile si ferestrele locuintelor, pentru evitarea pãtrunderii fumului generat de incendiu si sã pãrãseascã zona de manifestare ori sã identifice locuri sigure, aerisite.