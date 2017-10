Încã 68 de dosare au primit finantare prin Programul «Casa Verde»

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Administratia Fondului de Mediu (AFM) a finalizat ultima transã de 111 dosare depuse in judetul Vaslui pentru obtinerea sprijinului financiar in cadrul programului ‘Casa Verde’. Este vorba despre documentatiile inregistrate in perioada 10 – 24 octombrie 2016. Astfel, comitetul de avizare al AFM a aprobat un numãr de 68 dosare, alte 43 fiind respinse. Solicitantii respinsi pot contesta decizia, in conformitate cu prevederile Ghidului de Finantare, in termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea listei dosarelor respinse, pe site-ul www.afm.ro. Dosarele eligibile au fost aprobate pentru instalarea de panouri solare presurizate. În cadrul sesiunii din anul 2016, din 266 de dosare de finantare depuse au fost aprobate 166 dosare, 95 de dosare fost respinse. Suma alocatã judetului Vaslui in sesiunea 10-24 octombrie 2016 a fost de 1.573.664 lei. Programul ìCasa Verdeî a fost gandit pentru ecologizarea caselor din Romania si este destinat tuturor persoanelor cu domiciliul in Romania. Proiectul presupune finantarea persoanelor fizice prin AFM a unor investitii in sisteme de incãlzire alternative. Avantaje importante ale acestor sisteme se vor simti in timp: scãderea facturii la apã caldã cu circa 60%, iar a celei la incãlzire, cu circa 30%.