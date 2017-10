În visteria municipiului Vaslui au intrat 112 milioane lei

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Executia bugetului municipiului Vaslui pe 2017 este în grafic. În primele nouã luni ale anului, veniturile totale la bugetul loca se ridicã la aproape 112 milioane de lei. Din aceastã sumã, persoanele fizice si firmele din municipiu au vãrsat la buget 19,8 milioane de lei. Pentru partea de functionare, cea mai mare sumã, 63.589.370 lei, este alocatã pentru învãtãmântului. La partea de dezvoltare, bugetul are prevãzutã o sumã de aproape 13 milioane lei.

La data de 30 septembrie 2017, veniturile bugetului local s-au realizat in procent de 90,67%. Mai exact, la sectiunea de functionare s-au operat incasãri de 109.045.114 lei, iar la sectiunea dezvoltare s-a incasat suma de 2.910.324 lei. În total, veniturile rulate la bugetul local in primele nouã luni ale anului curent se ridicã la suma de 111.955.438 lei. Veniturile din taxele si impozitele locale la visteria municipiului Vaslui s-au realizat in procent de 95,30%, ceea ce inseamnã incasãri totale de 19.867.064 lei. Pe celelalte sectiuni, veniturile realizate sunt urmãtoarele: cotele defalcate din impozitul pe venit s-au indeplinit in procent de 79,78%, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit la echilibrarea bugetelor locale sunt de 109,29%, iar sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate sunt de 96,37%. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local la data de 30 septembrie 2017, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile proprii programate, este de 85,74%. Totodatã, gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate, este de 44,43%. Pe segmentul cheltuielilor, gradul de realizare este de 79,16%. La sectiunea functionare, cheltuielile realizate sunt de 85%, ceea ce reprezintã plãti efectuate de 100.001.222 lei, iar la dezvoltare, cheltuielile s-au indeplinit in procent de 23,33%, adicã plãti inregistrate de 2.867.285 lei. Pentru cheltuielile de personal s-au fãcut plãti de 58.337.054 lei, iar la capitolul bunuri si servicii, plãtile operate sunt de 25.242.072 lei.

Grosul banilor merge la învatamânt

La sectiunea venituri, bugetul local prevede pentru acest an o sumã totalã de 138.614.585 lei, iar la cheltuieli, de 147.098.370 lei. Diferenta dintre cele douã sectiuni se concretizeazã intr-un excedent bugetar in cuantum de 8.483.785 lei, care este acoperit din excedentul bugetar din ultimii doi ani. Pentru partea de functionare, bugetul pe 2017 are prevãzutã o sumã totalã de 134.099.000 lei. Un procent de 43,22% din aceastã valoare, respectiv 63.589.370 lei, este alocatã invãtãmantului. Alte fonduri din partea de functionare sunt directionate spre sustinerea activitãtilor de interes local: transport, spatii verzi, alimentare cu apã, activitãti culturale, sportive, finantarea Politiei Locale, asigurarea anumitor subventii pe segmentul asistentei sociale etc.