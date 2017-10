În asteptarea condamnãrii definitive, Valentin De Vis rãmâne dupã gratii

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Huseanul Valentin Alexandru Gheorghiu a provocat mai multe scandaluri, uneori împreunã cu fratele sãu, Marcel Cãtãlin, ocazii cu care a atacat oamenii legii chemati sã restaureze linistea si ordinea publicã. Condamnat, la începutul lunii martie, la 2 ani de închisoare pentru ultraj, „Alexandru Valentin De Vis”, asa cum se prezenta pe site-urile de socializare, a recidivat o lunã mai târziu, motiv pentru care a primit o nouã condamnare, de aceastã datã de 5 ani si o lunã de închisoare. Sentinta a rãmas definitivã, dupã ce Curtea de apel Iasi a respins ca nefondat apelul formulat de individ.

Dupã ce a ispãsit mai multe pedepse cu inchisoarea pentru furt calificat, si incurajat probabil de faptul cã anul trecut a fost iertat de procurori, renuntandu-se la urmãrirea penalã impotriva sa pentru faptele sale de distrugere a proprietãtii unui vecin, dupã ce acesta si-a retras plangerea, huseanul Valentin Alexandru Gheorghiu a ajuns sã nu mai aibã deloc respect fatã de autoritãti. La sfarsitul anului trecut, el a atacat politistii chemati sã intervinã in cazul unui scandal provocat de recidivist, fapt pentru care, la inceputul lunii martie, judecãtorii huseni l-au condamnat la doi ani de inchisoare pentru ultraj, sentintã contestatã de individ la Curtea de Apel Iasi. În asteptarea judecãrii acestui dosar, individul a comis-o din nou, impreunã cu fratele sãu, Marcel Cãtãlin, la randu-i recidivist, condamnat, in 2012, la inchisoare pentru viol. Într-o searã de inceput de aprilie, beti critã, cei doi au inceput un nou scandal la adresa vecinilor de bloc, dupã care, enervati de aparitia jandamrilor si politistilor chemati de acestia, s-au baricadat in apartamentul propriu, au spart geamurile si, dupã ce s-au dezbrãcat in pielea goalã, fãcand scene obscene cãtre oamenii legii, au inceput sã arunce cu obiecte cãtre acestia. Trei dintre politisti au fost rãniti de obiectele aruncate ori cu ocazia interventiei in fortã fãcute pentru a-i imobiliza si conduce la sectie pe cei doi indivizi, drept pentru care cei doi au fost acuzati de mai multe infractiuni de ultraj, tulburare a linistii publice si ultraj impotriva bunelor moravuri. ‘Alexandru Valentin De Vis’, asa cum se recomanda pe site-urile de socializare, a fost arestat preventiv, in timp ce fratele sãu, Marcel Cãtãlin, a fost cercetat in libertate, sub control judiciar. Acesta, profitand de libertate, a continuat sã-i jigneascã pe oamenii legii, postand pe internet mai multe mesaje in acest sens. În luna iulie, judecãtorii huseni l-au condamnat pe Valentin Alexandru Gheorghiu la 5 ani si o lunã de inchisoare, iar pe Marcel Cãtãlin Gheorghiu la 1 an si 5 luni de detentie, sentintã imediat atacatã de cei doi. Fãrã prea mare succes, insã, Curtea de Apel Iasi respingand ca nefondatã contestatia formulatã de ‘Alexandru Valentin De Vis’.