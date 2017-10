Ignatie Mureseanul, noul episcop al Episcopiei Husilor!

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Sinodul BOR a ales, ieri, la Patriarhie, noul episcop al Episcopiei Husilor. Cei doi candidati propusi de cãtre Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au fost Preasfintitul Pãrinte Ignatie Mureseanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, si Preacuviosul Pãrinte Arhimandrit Nichifor Horia, Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Iasilor si staret al Mãnãstirii ‘Sfintii Trei Ierarhi’ din Iasi. ßSfantul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfintitul Pãrinte Ignatie Mureseanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, ca Episcop al Husilor, cu un numãr de 39 din 48 de voturi valid exprimate’, a precizat purtãtorul de cuvant al Patriarhiei Romane. Ignatie Mureseanul (41 ani) este originar din Toplita, judetul Harghita. A absolvit Seminarul Teologic Liceal Ortodox ßMitropolit Simion Stefan’ din Alba Iulia si Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãtii ß1 Decembrie 1918′ din Alba Iulia. În 2001 a fost hirotonit diacon si apoi preot la Catedrala Arhiepiscopalã din Alba Iulia. A urmat studii doctorale la Atena, ca bursier al Sfantului Sinod al Greciei si al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion), avand in pregãtire teza de doctorat cu tema: Contributia teologilor romani contemporani la dialogul teologic intercrestin, in 2011 obtinand titlul de doctor in teologie la Facultatea de Teologie ‘Patriarhul Justinian’, Bucuresti.