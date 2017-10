Ideea unui «Parc Agroindustrial» la Vaslui nu a fost abandonatã

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Ministerul Apãrãrii Nationale si-a dat acordul pentru cedarea fostului Poligon de la Muntenii de Jos cãtre CJ Vaslui, teren pe care, în loc de „Parc Stiintific si Tehnologic”, asa cum era prevãzut în proiectul initial, urmeazã a fi ridicat un „Parc Agroindustrial”. Alãturi de acesta se vor construi si locuinte de serviciu, dar si o sectie externã, cu profil militar, a Muzeului Judetean Vaslui, si un centru de antrenament multifunctional, pentru Centrul Militar Judetean. Loc este destul, mai trebuie banii!

În 2014, consilierii judeteni aprobau transmiterea unei solicitãri cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale in vederea preluãrii de la acesta a fostului Poligon de la Muntenii de Jos in vederea implementãrii unui proiect cuprins in ‘Strategia de dezvoltare economico-socialã a judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020’. Pe terenul respectiv, in suprafatã de 32 de hectare, urma sã fie construit un ‘Parc Stiintific si Tehnologic’, alãturi de o sectie externã, cu profil militar, a Muzeului Judetean Vaslui, Centrul Judetean Vaslui de antrenament multifunctional, pentru Centrul Militar Judetean, precum si mai multe locuinte sociale. A urmat apoi un schimb de corespondentã cu MApN, concretizat, pe 13 octombrie, printr-o adresã a ministerului, prin care CJ era anuntat cã nu existã obiectii cu privire la predarea acestui amplasament cãtre judetul Vaslui, insã decizia apartine Guvernului Romaniei. Pentru concretizarea transferului, CJ Vaslui va trebui, dupã ce consilierii judeteni vor aproba acest lucru, sã facã o solicitare cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, care, la randu-i, poate initia un proiect de Hotãrare de Guvern in acest sens. Cu aceastã ocazie, condcerea judetului a decis, tinand cont de solicitãrile agentilor economici locali si perspectivele dezvoltãrii judetului, ca, in locul Parcului Stiintific si Tehnologic prevãzut in proiectul initial, pe amplasamentul respectiv sã fie ridicat un ‘Parc Agroindu – strial’. Dacã transferul va fi infãptuit, mai rãmane doar de gãsit banii necesari, asta cu atat mai mult cu cat initial se spera cã vor fi atrase finantãri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritarã 1. Din pãcate, conform Ghidului solicitantului, publicat spre consutare in luna mai a acestui an, conditiile de realizare a proiectului nu sunt favorabile judetului Vaslui nici ca implementare, nici ca sustenabilitate. În acest conditii, va fi nevoie de resurse de la bugetul local. Noroc cã este timp pentru implementarea proiectului, cu atat mai mult cu cat conditia pentru obtinerea terenului este ca obiectivele sã fie realizate in termen de 20 de ani!