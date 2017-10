«Hotii si tâlharii n-au conditii speciale în puscãrii. Dar noi în spitale avem?»

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Are 70 de ani, dar vorbeste ca un întelept de 100 si are o memorie de invidiat. Maricel Dorofte locuieste într-un sat de lângã Bârlad si spune cã, de când se stie, a fost bãtaia de joc a regimurilor politice în care a trãit. Asta însã nu l-a împiedicat sã se informeze în permanentã despre cât mai multe lucruri din jurul sãu. Nea Maricel se exprimã la obiect, coerent si numai despre ce cunoaste, iar una dintre constantele supãrãtoare ale vietii sale este aceea cã este luat în derâdere de niste „neica nimeni”, fiindu-i cãlcate în picioare demnitatea si, în definitiv, viata. „Dacã bãgam mâna în buzunar, apãrea imediat un medic, nu? Iatã cã nu am bãgat-o si nici nu o voi bãga vreodatã (…)”, spune bãtrânul, a cãrui aventurã prin meandrele sistemului public, dar si privat, de sãnãtate i-a lãsat un gust amar si i-a prilejuit constatarea din titlu.

Bãtranul ne-a vizitat zilele trecute la redactie, supãrat mai mult pe el decat pe ceea ce tocmai pãtise. Se deplaseazã, aproape zilnic, de la Trestiana, unde locuieste, panã la Barlad pe o bicicletã. Vine in oras sã aducã lapte la abonati, care ii cumpãrã marfa de peste 25 de ani. Desi are ceva probleme cu vederea, suferã de sinuzitã, il mai dor si rinichii si coloana vertebralã, e glumet foc. Problemele de sãnãtate le-a dobandit in urma unei vieti de muncã. Este pensionar si trãieste dintr-o pensie de aproape 1.000 de lei. Sotia sa are putin peste 500 de lei pensie. ‘Asa a vrut sistemul, asa este el conceput, asa ne chinuie de-o viatã. Sunt lãcãtus mecanic de meserie si mi-am fãcut la timp toate specializãrile care mi-au iesit in drum, tocmai pentru a scãpa de traiul greu de acasã. Am zis cã, dacã am carte, o sã scap de muncile grele. N-a fost asa, pentru cã meseria pe care mi-am ales-o a inceput sã fie din ce in ce mai putin cãutatã. La un moment dat, in fabrica in care lucram, directorilor li s-a fãcut milã de mine, pentru cã eram foarte bun pe meserie. Si, ca sã nu mã dea afarã, mi-au propus sã fiu, o perioadã, paznic. Am acceptat, pentru cã nu mi-a fost niciodatã fricã de muncã. Am respectat oamenii, pentru cã asa e corect. Trebuie sã respecti, ca sã fii respectat. Mi-am completat cunostintele generale, cat am fost paznic, pentru cã aveam timp berechet de citit. Si cand m-am mutat de la Galati la Barlad am continuat sã citesc, sã mã informez mereu. Zilnic citesc presa, tocmai pentru a intelege cat mai bine ce se intamplã in jurul meu. La stiri, mã uit doar la ProTv. Probabil intelegeti ce vreau sã spun…’, ne-a povestit Nea Maricel, fãcandu-ne cu ochiul strengãreste. În redactia ziarului nostru a spus cã a venit sã ‘facã o reclamatie’. Nu ne-a fost prea clar, initial, la adresa cui, dar ne-a luminat repede Nea Maricel. ‘Toatã viata mi-am dedicat-o copiilor. Si, ca orice pãrinte care stie, un copil se creste cu multã muncã. Eu si sotia nu am putut avea copii panã tarziu. Acum, ne-a dat Dumnezeu trei, un bãiat si douã fete. Bãiatul a ajuns preot, la Deleni, o fatã a terminat facultatea iar cealaltã este incã studentã. Foarte mult am muncit la tarã sã ii tin la scoli. Chiar dacã eu am pãtit-o cu scolile, am zis cã ei sigur vor reusi. Si am muncit pãmantul, mi-am luat animale, am tras ca un animal de povarã pentru a face un bãnut sã li-l pot trimite sã rãmanã la studii. Asa mam imbolnãvit! Acum insã, de cateva zile, am constatat cã nu mai aud bine. Stiu cum functioneazã sistemul sanitar si, prin urmare, mi-a luat cardul de sãnãtate si am mers intai la medicul de familie. Acesta a constatat cã am niste dopuri de cearã in urechi. Mi-a dat trimitere si am venit la spital, la Barlad. Aici, sistemul m-a lovit incã o datã! Am fost la Urgente, unde mi s-a spus sã merg la Registraturã, de unde mi s-a spus sã merg in Ambulatoriu. Aici, mi s-a spus sã astept un pic pentru cã domnul doctor este ‘iesit putin’. Dupã douã ore de asteptat am aflat cã, de fapt, doctorul pe care il asteptam eu iesise… de cinci luni la pensie! M-am interesat, prin oameni, si am aflat de un cabinet particular. Acolo, nu exista ORL-ist. Am mers la alt cabinet, unde au spus cã, in baza unei programãri, peste trei sãptãmani pot fi vãzut de un alt ORL-ist care vine de la Iasi… M-am intors la spital, am cerut sã fiu trimis la un director din cei trei. Am ajuns la directorul medical. Acestuia, i-am pus o singurã intrebare: Eu merg pe bicicletã mereu. Dacã nu aud claxonul unei masini iar bietul sofer mã accidenteazã, cine e de vinã? Mi s-a rãspuns cã prostul de sofer. Si am plecat fãrã alte comentarii. Oricum, erau inutile!’, spune Nea Maricel.

In definitiv, ce vrea Nea Maricel?

Respect si implicare civicã, acestea sunt solutiile la problemele de comportament (si lipsã de personal) din sãnãtate. Cine pe cine ar trebui sã respecte si cum se poate suplini lipsa personalului medical este o intreagã discutie, pe care Nea Maricel a rezumat-o in doar cateva fraze, memorabile. ‘Mãcar noi, astia, care mai suntem lucizi, desi avem o varstã, sã ajutãm cu experienta noastrã sãnãtatea asta tot mai bolnavã. Oamenii cu cap sã nu mai accepte sã fie atat de usor inlocuiti de aciuati ai sistemului, de clienti politici, de neosecuristi. Dacã bãgam mana in buzunar, apãrea imediat un medic ORL-ist, nu? Iatã cã nu am bãgato si nici nu o voi bãga vreodatã, pentru un drept al meu, atat de greu muncit. Panã la urmã, stiti cum mi-am rezolvat problema cu urechile? Am reusit, dupã o zi intreagã, sã dau in tot acel spital de doi oameni care isi iubesc meseria, care iubesc oamenii si care, in primul rand, se respectã pe ei insisi. Si ei, ca si mine, totusi nu intelegem un lucru: hotii si talharii n-au conditii speciale in puscãrii. Dar noi avem in spitale?’, a incheiat Maricel Dorofte.