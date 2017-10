Gata pentru finantare!

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a trimis cãtre Ministerul Dezvoltãrii, la sfârsitul sãptãmânii trecute, dosarele aferente celor 17 proiecte cîstigate pe PNDL 2. Este vorba despre reabilitarea unui lot de 113 kilometri de drumuri judetene, refacerea unor poduri, investitii în unitãti de învãtãmânt. Pânã la sfârsitul acestui an, vor fi semnate contractele de finantare, urmând ca, anul viitor, sã înceapã lucrãrile.

Joi, dupã sedinta ordinarã a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, o echipa din cadrul institutiei au plecat la Bucuresti pentru a depune la Ministerul Dezvoltãrii Regionale documentatiile proiectelor castigate pe Programul National pentru Dezvoltare Localã (PNDL 2). Întocmirea dosarelor a fost o activitate contracronometru, in conditiile in care termenul de depunere a documentatiilor a fost decalat cu o lunã, de la 30 noiembrie la 31 octombrie 2017. Autoritãtile publice locale care nu finalizeazã procedura si nu semneazã contractele panã la data de 31 decembrie 2017 pierd finantarea pentru respectivele proiecte. La vremea respectivã, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, avertiza primarii sã inceapã demersurile necesare pentru intocmirea documentatiilor la proiectele aprobate prin PNDL 2. ‘Sã nu lase intocmirea documentatiilor pe ultima secundã, pentru a nu crea astfel o presiune asupra celor de la minister. Avem timp la dispozitie si nu vãd de ce nu am fi seriosi. Avem tot ce ne trebuieî, spunea Dumitru Buzatu. Reamintim cã, la sfarsitul lunii martie 2017, in cadrul unei sedinte de indatã, CJ Vaslui a trecut mai multe proiecte pe programul PNDL 2. Printre proiecte se numãrã ‘Reabilitare si modernizare drum judetean (DJ) 159: limitã judet Neamt – Bãcesti – Bãbusa – Pãltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armãsoaia – Blesca’, ‘Modernizare DJ 241C: limita judet Bacãu (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei – Dragomiresti’, ‘Modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bãltati – Vinetesti – Oltenesti – Zgura’, ‘Modernizare DJ 246 din DJ 247 (Codãesti) – Rediu Galian – Tãcuta – Focseasca – limita judetului Iasi’, ‘Modernizare DJ 243B: Barlad (DJ 243) – Crang – Ciocani – Movileni – Coroiestii de Sus – limitã judetul Bacãuî, ‘Modernizare DJ 244H: DJ 244 – Viisoara – Urdesti – Gãgesti (DJ 244B)î, ‘Modernizare DJ 245A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovãt – Suceveni – Bogdana – Similisoara – Gãvanu – Morãreni – Gherghesti – Valea Lupului – Lunca – Silistea – Iana’, ‘Modernizare DJ 245C: Bãcani (DJ 245) – Bãltãteni – Cepesti – Rãdãesti – Coroiesti – Bogdãnita – Schitu’, ‘Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, comuna Todiresti’, ‘Reabilitare si modernizare DJ 248A’, ‘Pod din beton armat pe DJ 241C, in satul Doageleî. Ministerul Dezvoltãrii Regionale a publicat, in cursul lunii iulie 2017, lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL 2, in perioada 2017 – 2020. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei.