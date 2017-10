Fonduri mai mari alocate sprijinului acordat agricultorilor pentru achizitionarea motorinei

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

Fondurile alocate sprijinului de care beneficiazã, în acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã au fost majorate cu 87,5 milioane de lei.

‘Acest sprijin constã in aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrãrilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbu nãtãtiri funciare. Printr-o Hotãrare adoptatã, Guvernul a crescut suma alocatã pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã, in anul 2017, de la 349,425 milioane lei, la 436,925 milioane lei pentru a se asigura resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat’, se aratã intr-un comunicat de presã. Potrivit sursei citate, fondurile se asigurã de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale pe anul 2017. Valoarea maximã a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2014-2020 este de 3.334 miliarde de lei. Pentru anul 2017 valoarea efectivã a sprijinului este de 1,4185 lei/litru si reprezintã diferenta dintre rata accizei standard prevãzute de Legea nr. 227/2015 si rata accizei reduse.