Firmele si populatia Vasluiului, lovite puternic de cresterea ROBOR

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Cresterea rapidã a indicelui ROBOR din ultimele zile îi arde la vasluieni la portofel. În ultimii ani, firmele si populatia au mizat masiv pe împrumuturile în moneda nationalã, în detrimentul creditelor în valutã. Numai în acest an, valoarea creditelor în lei a crescut spectaculos. În primele opt luni ale anului, creditele în monedã nationalã din judetul Vaslui au crescut cu 73 milioane de lei, în timp ce creditele în valutã s-au diminuat cu 46 milioane de lei. Cresterea ROBOR scumpeste exact creditele în lei si mãreste ratele la aceste împrumuturi. ROBOR reprezintã rata medie a dobânzii la care bãncile românesti se împrumutã între ele în lei. El se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmeticã a cotatiilor practicate de 10 bãnci selectate de Banca Nationalã.

Vasluienii care au contractat imprumuturi la institutiile financiare au tras din nou lozul necastigãtor. Dacã in perioada dinaintea crizei economice creditele in valutã erau cele mai cãutate, in ultimii ani, atat populatia cat si firmele s-au orientat spre imprumuturile in lei. De altfel, si sfaturile specialistilor din cadrul Bãncii Nationale a Romaniei (BNR) au curs in acest sens, fiecare client fiind indemnat sã isi facã un credit in moneda in care primeste salariul. Din pãcate, in ultimele sãptãmani, aceastã nouã strategie se dovedeste a fi perdantã. Cresterea spectaculoasã a indicelui ROBOR va duce la scumpirea creditelor in lei, implicit a ratelor pe care clientii bãncilor le au de achitat lunar la imprumuturi. În functie de ROBOR, se calculeazã ratele la creditele in lei. Sunt afectati in special romanii cu credite Prima Casã. La acest program, dobanda este calculatã printr-o formulã, respectiv indicele ROBOR la trei luni plus doi. La rezultatul obtinut se mai adaugã apoi comisionul de 0,45% pentru Fondul de Garantare, plus comisioanele bancare.

Vasluienii au virat spre creditele în lei

În anul 2017, creditele in lei accesate de populatie si firmele din judetul Vaslui au crescut constant. În timp ce imprumuturile in valutã s-au diminuat, creditele in moneda nationalã au crescut cu zeci de milioane de lei. Potrivit datelor BNR, in luna august 2017, in judetul Vaslui erau inregistrate credite in moneda nationalã de 1.120 milioane lei. Gospodãriile populatiei aveau accesate 657,9 milioane de lei, din care 418,4 milioane au fost destinate consumului, iar pentru locuinte s-a luat credite in sumã totalã de 220,2 milioane de lei. Spre comparatie, fatã de luna iulie 2017, cand erau active credite in lei de 1.081 milioane lei, se constatã o crestere de 39 milioane lei. Gospodãriile populatiei s-au imprumutat in luna august cu 19 milioane de lei mai mult decat in luna iulie 2017, cresterea cea mai mare fiind inregistratã la creditele de consum. Practic, vasluienii au apelat la creditele in lei care, in aceste zile, sunt afectate de cresterea rapidã a indicelui ROBOR. Fatã de inceputul acestui an, valoarea creditelor in lei a crescut cu suma de 73 milioane lei. Mai exact, de la credite in lei de 1.047 milioane lei in luna ianuarie, in august, valoarea imprumuturilor in moneda nationalã a crescut la 1.120 milioane lei. În paralel, creditele in valutã au scãzut cu o sumã totalã de 46 milioane lei. De la credite in valutã de 454,3 milioane lei in luna ianuarie 2017, creditele in valutã au scãzut la 406 milioane lei in luna august 2017.

Indicele ROBOR a ajuns la 1,8%

Indicele ROBOR cu scadentã la 3 luni, in functie de care se calculeazã costul creditelor in lei cu dobanda variabilã, a urcat marti, 3 octombrie 2017, la 1,8%. Indicele a depãsit astfel nivelul dobanzii de politicã monetarã a BNR, de 1,75%, rãmas neschimbat din august 2015. La inceputul lunii septembrie, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 0,92%. Si indicele ROBOR la 6 luni, folosit in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a ajuns marti la 1,89%, fatã de 1,78%, cu o zi in urmã. Ascensiunea rapidã a ROBOR este pusã de analisti pe seama restrangerii lichiditãtii din piatã, dar si a anticipatiilor inflationiste si de inãsprire a politicii monetare a BNR. Un alt factor care a determinat cresterea dobanzilor este interventia repetatã a BNR pe piata valutarã pentru mentinerea cursului, in conditiile in care leul s-a mentinut stabil, in timp ce monedele din regiune s-au depreciat alert. Cresterea ROBOR a fost mai acceleratã in septembrie, dupã mai multe luni de stabilitate.