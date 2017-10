Fiole cu anestezic dentar descoperite în PTF Albita

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Pe 29 octombrie, in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru a intra in tarã, Andrei M., in varstã de 34 ani, cetãtean roman, conducand un autovehicul marca Mercedes Vito, cu destinatia Italia. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, in urma cãruia echipa comunã a descoperit, ascunse pe fundul dublu al unei cutii din carton si in aripile spate ale autovehicului, 950 fiole a cate1,7 ml, anestezic dentar Septonest cu adrenalinã. Conform prevederilor legale a fost luatã mãsura retinerii bunurilor, in valoare de 3.848 lei, in vederea confiscãrii, si sanctionarea contraventionalã a persoanei cu amendã in valoare de 4.000 lei.