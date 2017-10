Final la înãltime al Sãptãmânii Europene a Sportului, la Negresti

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

La festivitatea de deschidere a fost prezent vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, prof. Vasile Mariciuc, care a transmis salutul institutiei pe care o reprezintã si i-a felicitat pe elevi si pe profesorii organizatori pentru implicarea in Sãptãmana Europeanã a Sportului, proiect initiat si finantat de Comisia Europeanã, alãturi de Ministerul Tineretului si Sportului. Prefatatã de Imnul de stat al Romaniei si Imnul Uniunii Europene, activitatea a continuat cu un program de dansuri coordonat de profesor Daniela Manea si un program de fitness de tip kangoo-jumps. Partea cea mai consistentã a activitãtii, la care au participat 27 de echipaje, a fost reprezentatã de concursurile de stafete si parcursuri aplicative, desfãsurate pe niveluri de varstã pentru scoala primarã, gimnazialã si licealã. În final au avut loc competitii sportive, la baschet si handbal, intre elevii de liceu si cei de gimnaziu, din orasul Negresti. Atmosfera superbã a fost creatã si animatã de 400 de tineri, elevi ai unitãtilor scolare din zona Negresti: Liceul ‘Nicolae Iorga’, Scoala Gimnazialã ‘Mihai David’ Negresti, Scoala Gimnazialã ‘Gh. Cioatã’ Todiresti, Scoala Gimnazialã ‘Maresal Constantin Prezan’ Dumesti, Scoala Valea Mare si Parpanita, Scoala Gimnazialã ‘Andone Cumpãtescu’ Rafaila, Scoala Gimnazialã ‘Nicolae Ciubotaru’ Vulturesti. Scoala Gimnazialã Bãcesti, Scolile Rebricea- Draxeni. Profesoara Georgeta Boitan a amintit copiilor si celor prezenti sloganul activitãtii BE ACTIVE si cã toate activitãtile sportive reprezintã un indemn la miscare, sport si sãnãtate, acestea fiind, in esentã, obiectivele proiectului care se desfãsoarã simultan in toate cele 28 de tãri membre ale Uniunii Europene. Evenimentul de la Negresti nu ar fi fost posibil fãrã implicarea tuturor profesorilor de educatie fizicã si sport din zonã care au stiut sã-si motiveze copiii sã participe la o activitate extrascolarã, in timpul lor liber. La finalul activitãtii, prof. Elena Anusca-Doglan, a informat participantii cã in Sãptãmana Europeanã a Sportului au avut loc actiuni in toate localitãtile importante ale judetului Vaslui. De asemenea, a multumit pentru sprijin Federatiei Romane Sportul Pentru Toti, coordonatorul national al SES 2017, autoritãtilor publice locale si judetene si, nu in ultimul rand elevilor, profesorilor si pãrintilor pentru sprijinul acordat organizãrii si derulãrii activitãtilor sportive, in cele mai bune conditii.