Fiecare cu Holocaustul lui!

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

Episod rusinos petrecut în ultimele douã zile în Bârlad – oras cu pretentii de pol cultural regional – în jurul unui moment de o însemnãtate aparte în memoria româneascã post-belicã: Ziua Nationalã de Comemorare a Holocaustului. Concret, separat, primãria si PSD au organizat, unii, dupã program, altii, dupã cum le-a convenit, actiuni de comemorare a tragicului eveniment. Taberele nici mãcar nu s-au invitat reciproc la actiunile pe care le-au organizat iar ruptura a fost atât de mare, încât, la un moment-dat, actiunile au fost pur si simplu dublate.

Peste 6 milioane de evrei si peste 150.000 de tigani au murit in conditii sinistre in timpul celei de-a doua conflagratii mondiale, iar in 2004, ziua de 9 Octombrie a fost declaratã Zi Nationalã de Comemorare a Holocaustului. De atunci, autoritãtile locale din toatã tara se intrec in organizarea de manifestãri omagiale. Ca in fiecare an, din 2004 panã in prezent, Primãria Barlad a ‘prins’ in desfãsurãtorul activitãtilor culturale din luna octombrie si a noua zi din lunã. Consilierii locali (10 de la PSD, 10 de la PNL si un independent) au votat favorabil programul in cauzã. Numai cã… … startul a fost furat, in mod inexplicabil, de membrii PSD din Consiliul Local, in frunte cu presedintele lor, deputatul Adrian Solomon. Acestia au comemorat victimele Holocaustului in cadrul unei activitãti unanim apreciate de publicul prezent. Nimic de zis, asadar. Numai cã, de la actiunea pesedistilor au lipsit reprezentantii… Primãriei. Membrii Consiliului Local Barlad au fost prezenti, nimic de zis, dar numai cei din PSD. Pe scurt, trebuie spus cã recenziile pe tema actiunii organizate de PSD au fost cat se poate de bune, motiv pentru care initiativa trebuie apreciatã pe mãsurã.

Numai ca…

Ieri dimineatã, rãzboiului politico-mediatic pe acest subiect a fost reluat in fortã. De la 10.00, unii, de la 12.00, altii. Asa s-a caracterizat atitudinea celor douã tabere care conduc orasul: PSD si-a vãzut de treabã si, in frunte cu prefectul judetului, Eduard Popica, a depus coroane la mormintele evreilor din Barlad, in timp ce reprezentantii Primãriei au mers cu propria suitã, de la orele 12.00, la acelasi cimitir, pentru un ceremonial propriu. În frunte cu primarul Dumitru Boros, cativa consilieri locali si judeteni PNL, dar si membrii Consiliului de Administratie al Spitalului ‘Elena Beldiman’ Barlad (Mircea Zugravu si Cristian Puteanu) si mai ales membri ai Academiei Barlãdene, au respectat cutumele ebraice si caledarul zilei, in prezenta presedintelui Comunitãtii Evreiesti din Barlad, Mircea Rabinovici, si au depus pietre (simbolic, conform traditiei ebraice) pe mormitele evreilor inhumati in cimitirul local, precum si o coroanã de flori, dupã un moment solemn de reculegere. ‘Nu avem cuvinte suficiente pentru a putea rememora, mãcar cu spiritul, atrocitãtile cãrora le-au cãzut victime milioane de membri ai comunitãtii evreiesti si peste o sutã de mii de rromi. Nici nu vrem sã mai vorbim vreodatã de asemenea intamplãri, indiferent de momentul in care s-au petrecut ele! Cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial este un moment istoric pe care nimeni, niciodatã, nu are vreun motiv sã-l repete sau sã si-l reaminteascã, in afarã de jertfele petrecute si de victimele colaterale, inocente, pe care le-au sãvarsit niste minti diabolice, fãrã nicio justificare fireascã. Ne alãturãm Comitãtii Evreiesti si celei rrome, in aceastã zi, ne plecãm capetele si suntem indatorati pe veci sacrificiului lor’, a spus primarul Dumitru Boros. Curios este cã, desi in Consiliul Local Barlad existã, din partea PSD, un reprezentant al rromilor, in persoana consilierului local Sorin Rãducanu, acesta nu a fost prezent decat la actiunile membrilor de partid, nu si la cele organizate de primãria localã. Asta cu toate cã ziua de 9 Octombrie este un eveniment national anual dedicat atat evreilor, cat si tiganilor, victime ale Holocaustului. Desi nu au fost identificate, panã acum, date care certificã faptul cã in Cimitirul din Barlad ar exista si rãmãsite ale vreunor victime ale Holocaustului (fie el prin gloante sau prin gazare), memoria comunitãtilor evreiesti si rrome trebuie cinstitã indiferent de culoarea politicã si micile orgolii. Rãman insã de referintã cuvintele lui Rabinovici, care i s-a adresat primarului Boros: ‘Cimitirul e neingrijit, pentru cã nimeni, nici mãcar urmasii nu mai cred in sacrificiul celor ingropati aici si in toatã Europa, cine mai stie pe unde…’