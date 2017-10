Festivalul «Awareness through Art» a surprins plãcut publicul vasluian

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Sâmbãtã si duminicã, la Vaslui s-a desfãsurat primul festival organizat de Asociatia Tineretul ONU din România – Club Vaslui pentru tineri si cu tineri. Asociatia a ales sã marcheze acest eveniment prin prezentarea unor numere artistice (dans, muzicã) care s-au desfãsurat în Centrul Civic, cu sustinerea Primãriei Vaslui, în intervalul orar 17.00- 18.30. Participantii au avut astfel ocazia sã îsi expunã talentele si sã îsi realizeze debutul pe scena Vasluiului, surprinzând publicul, iar persoanele prezente s-au lãsat încântate de tinerele talente, fiind entuziasmate de energia dansului si profunzimea muzicii.

Totodatã, în incinta Muzeului Judetean Vaslui, între orele 16.00-18.00, bifat pe un acompaniament de pian, a avut loc atelierul Espresso your Feelings, bazat pe pictura în cafea, eveniment care s-a terminat cu o discutie legatã de sentimentele expuse în lucrãri, încercându-se astfel sã se redea puterea gândului, a viziunii artistice si a vulnerabilitãtii sufletului. Asadar, scopul de a ne descoperirea de sine, cât si a celor din jurul nostru prin intermediul artei si al comunicãrii sincere, a fost pe deplin atins prin intermediul proiectului si al Asociatiei. Unul dintre participantii la atelier ne-a mãrturisit: „Emotia a ajuns pânã la pragul lacrimilor si, desi în aparentã poate pãrea greu sã-ti exprimi sentimentele, atmosfera plãcutã si caldã ne-a dat o foarte mare încredere sã ne dezvaluim trãirile. Cu adevarat o experientã ineditã!” Scopul primoridal al proiectului a fost arta prezentatã de tineri, pentru tineri, cât si strângerea de materiale utilizabile (jucãrii, rechizite, haine, cãrti) care vor fi înclinate spre o cauzã socialã, remarcându-se astfel si latura caritabilã a proiectului. Astfel cutia de donatii a fost în permanentã în Centrul Civic, lângã scenã, si a primit aportul fiecãrui cetãtean binevoitor. Coordonatorii proiectului au estimat un numãr de minim 50 de participanti (în cele douã laturi ale proiectului) care sã rãspândeascã, în urma festivalului, importanta artei, a comunicãrii si a tinerilor într-o societate, idealuri care se bazeazã pe o interact iune intensã între participanti/voluntari si public, cifrã care a reusit sã fie atinsã. Una dintre persoanele din auditoriu ne-a transmis: „Ati fãcut o treabã cu adevãrat excelentã! Felicitãri, copii, si tineti-o tot asa! Vasluiul are nevoie de proiecte ca ale voastre care ne promoveazã tineretul!” De asemenea, aceastã zi specialã nu s-ar fi putut realiza fãrã ajutorul partenerilor: Ministerul de Afaceri Externe, Liceul „Emil Racovitã” Vaslui, Publiprod, dar si al sponsorilor – Librãria Nirvana, Librãria Luceafãrul, Librãria Casa Cãrtii, Magazinul Aurocor, Muzeul Judetean Vaslui, cãrora Asociatia le multumeste pentru generozitate, sustinere si încredere. Alte proiecte ale Asociatiei Tineretul ONU din România – Club Vaslui pentru tineri si cu tineri sunt: Rush B Party, Break the Cover – proiect bazat pe dezbateri si gãsirea de solutii pentru problemele ridicate de cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilã ale Agendei ONU pânã în 2030, MiniMUN – conferintã care simuleazã organele supreme ONU, în care fiecare participant reprezintã interesele unei tãri, Christmas Groove – realizat anual, având scop umanitar, dar si de conservare a traditiilor universale de Crãciun, League of Knowledge – conferintã despre impactul jocurilor video, Make them Smile – proiect cu scop de promovare a brandului Asociatiei. Asociatia Tineretul ONU din România – Club Vaslui este o Organizatie non-guvernamentalã, având ca scop promovarea valorilor si activitãtilor ONU în rândul tinerilor români, al societãtii