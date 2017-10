Fermierii vasluieni, blocati de secetã

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Fermierii vasluieni nu mai pot ara câmpurile din cauza secetei. Lipsa de precipitatii din ultimele luni a transformat pãmântul în piatrã, iar utilajele agricole nu pot pregãti patul germinativ pentru semãnat. Presati de timp, multi fermierii din judetul Vaslui au renuntat la arat si dau doar cu discul, pentru a putea semãna pãmântul.

Seceta prelungitã a blocat campania de insãmantãri de toamnã. Dacã in judetele Iasi si Botosani a plouat in ultima perioadã, in ultimele luni, in judetul Vaslui au cãzut precipitatii foarte putine. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã fermierii fac eforturi foarte mari pentru realizarea arãturilor si pregãtirea patului germinativ pentru semãnat. ìLucrãrile se fac cu consumuri foarte mari de carburant, avand in vedere cã se fac mai multe treceri pentru pregãtirea solului. De asemenea, masinile agricole care sunt utilizate in campanie au o uzurã foarte mare. Multi fermieri au renuntat la efecturarea lucrãrilor de bazã si, in loc de arãturã, se trece de mai multe ori cu masinile agricole pentru distrugerea resturilor vegetale si mobilizarea superficialã a solului pentru semãnatul la grau si orzî, a spus Gigel Crudu. Probleme mari cu care se confruntã agricoltorii in campania de insãmantãri de toamnã se vãd si in datele centralizate de DAJ Vaslui. La fel ca in toamna anului 2016, deficitul de apã din sol este foarte mare, iar calitatea lucrãrilor realizate are consecinte negative. Spre exemplu, la rapitã, dintr-un program de insãmantãri de 20.000 hectare, s-au semnat 19.763 hectare. Problema este cã toate culturile rãsãrite nu au o densitate corespunzãtoare, iar pe unele portiuni plantele nu au rãsãrit deloc. La grau, dintr-un program propus de insãmantãri de 54.370 hectare, s-a reusit semãnarea a numai 3.000 de hectare.

Seceta si terenuri degradate

Potrivit specialistilor din cadrul DAJ Vaslui, in ultimii ani, clima temperatã a judetului Vaslui s-a transformat intr-o climã a extremelor, cu temperaturi foarte scãzute in timpul iernii si foarte ridicate in timpul verii. De asemenea, precipitatiile sunt putine sau in exces, cu o anumitã periodicitate intre anii secetosi si cei ploiosi (2007 – secetos, 2008 – ploios, 2009 – secetos, 2010 – normal, 2011 – ploios, 2012 – secetos). Judetul Vaslui detine 2,2% din suprafata Romaniei, cu 400.959 hectare suprafatã agricolã, din care 356.691 hectare sunt in sectorul privat (88,9%) si 44.268 hectare (11,1%) in sectorul de stat. Potrivit studiilor elaborate de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, in anul 2011, la nivelul judetului Vaslui, terenurile degradate (pe care se aflã diferite culturi) ocupau o suprafatã de 237.757 hectare. Practic, terenurile degradate reprezintã 59% din suprafata agricolã a judetului, care este de 400.959 hectare. Conform incadrãrilor de specialitate, in terenurile degradate sunt cuprinse solurile cu eroziune de suprafatã si de adancime si alunecãrile de teren. Din suprafata totalã de terenuri degradate, 48.271 hectare sunt afectate de eroziune in adancime, 136.540 hectare de eroziune in suprafatã, iar pe suprafata de 52.946 hectare se intalneste procesul de alunecãri de teren.