Fermierii vasluieni au prins gustul finantãrilor europene

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Îmbucurãtor pentru agricultura vasluianã, în anul 2017, a crescut cuantumul fondurilor atrase cu finantare europeanã nerambursabilã. Astfel, au fost depuse 48 proiecte în valoare totalã de 1.920.000 euro, pe submãsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, si alte 153 proiecte în valoare totalã de 2.295.000 euro, pe submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” (fosta mãsurã 141), prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), în cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã PNDR 2014 – 2020. Alte 30 proiecte, cu o valoare aproximativã de 5,6 milioane euro, aflate în prezent în etapa de evaluare sau de contractare, au fost depuse pe submãsura 4.1 „Sprijin pentru investitii în exploatatii agricole”. Din pãcate, alte mãsuri de sprijin, cum ar fi cel pentru refacerea retelelor de irigatii ori de împãdurire a terenurilor degradate, nu s-au bucurat de acelasi interes. În schimb, autoritãtile locale au reusit sã atragã fonduri atât pentru dezvoltarea infrastructurii de bazã din mediul rural, accesând submãsura 7.2 „Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã”, dar si prin intermediul GAL-urilor.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a avut deschise si in anul 2017, prin intermediul PNDR 2014-2020, sesiuni de primire cereri de finantare pentru mai multe sub-mãsuri. Conform datelor furnizate de conducerea Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Vaslui, numãrul proiectelor depuse si, in special, al celor selectate pentru finantare in acest an este vizibil mai mare fatã de anii anteriori, dovadã a interesului arãtat de fermieri vasluieni, dar si exploatatii comerciale ori UAT-uri, pentru atragerea acestor fonduri nerambursabile. Totusi, chiar si in aceste conditii, se remarcã faptul cã nu s-a reusit nici pe departe atragerea tututor fondurilor disponibile, judetul Vaslui fiind in partea a doua a clasamentului national. Un motiv ar putea fi lipsa de experientã in intocmirea documentatiilor, alãturi de lipsa de specialisti in domeniu ori a resurselor financiare necesare plãtii atat a costului pentru intocmirea proiectelor, cat si de obtinere a avizelor necesare. ‘Chiar si asa, situatia este una mai mult decat multumitoare, comparativ cu anul trecut, in special pentru cã atat fondurile puse la dispozitie, cat si numãrul de sesiuni de depunere a cererilor pe diverse submãsuri este substantial mai mare’, a declarat Alin Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui. Conform situatiei prezentate de acesta, de un mare succes s-a bucurat submãsura 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’, prin care fiecare proiect poate beneficia de maximum 50.000 de euro, si care a putut fi accesatã de beneficiarii tineri, cu varstã panã in 40 ani impliniti in anul depunerii proiectului. La nivelul judetului Vaslui au fost depuse in anul 2017 un numãr de 48 astfel de proiecte, in valoare totalã de circa 1.920.000 euro, din care 30 proiecte au fost deja contractate si au incasat prima transã de platã (aproximativ 810.000 euro) din sprijinul financiar nerambursabil, restul fiind aflate in etapa de evaluare. Domeniile de activitate ale acestora sunt cultura cerealelor, legumicultura, zootehnia si apicultura. Investitiile in fermele mici au continuat sub o formã mult mai extinsã si in actuala perioadã de programare, pentru submãsura 6.3 ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’ (fosta mãsurã 141) in acest an fiind depuse la sediul OJFIR Vaslui un numãr de 153 proiecte in valoare totalã de 2.295.000 euro, aflate in prezent in etapa de evaluare sau contractare, fiind deja efectuate primele plãti, achitandu-se transa 1 din sprijinul financiar nerambursabil, in sumã de 573.750 euro. Un interes deosebit s-a inregistrat si pentru submãsura 4.1 ‘Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole’, pentru care OJFIR Vaslui a primit in anul 2017 un numãr total de 30 proiecte, cu o valoare de 5,6 milioane euro, aflate in prezent in etapa de evaluare sau de contractare. Aceste proiecte vizeazã dotarea fermelor cu utilaje agricole moderne si performante. În ceea ce priveste SM4.2 – ‘Sprijin pentru investitii in prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole’, in judetul Vaslui s-a contractat un singur proiect, in valoare de 143.912 euro, aflat in derulare. Nu este singura mãsurã de sprijin care nu a avut ecou in randul fermierilor vasluieni. La fel s-a intamplat si in cazul submãsurii 4.3 – Sprijin pentru investitii in infrastructurã legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier, unde au fost depuse doar douã proiecte, de cãtre OUAI Lunca Banului, pentru ‘Modernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu’, in valoare de 994.404 euro, si de cãtre Comuna Rebricea – ‘Modernizare drumuri agricole de exploatare in comuna Rebricea, judetul Vaslui’, in valoare de 999.839 euro. La fel, in cazul mãsurilor privind prima impãdurire a terenurilor agricole, pentru care nu s-a arãtat nici un amator in valorificarea terenurilor degradate din judet. În schimb, UAT-urile si-au arãtat interesul pentru alte mãsuri care vizeazã dezvoltarea infrastructurii de bazã din mediul rural, respectiv submãsura 7.2 ‘Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã’, in acest an fiind depuse, la nivelul judetului Vaslui, un numãr de 5 proiecte in valoare totalã de 4.395.899 euro. Este vorba de comuna Voinesti, care a accesat fonduri in vederea construirii unei grãadinite in satul Obarsenii Lingurari, proiect in valoare de 491.493 euro, comuna Muntenii de Jos – ‘Modernizare drumuri comunale si strãzi in comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui’ (valoare 988.377 euro); comuna Fãlciu, pentru modernizarea de drumuri si strãzi in localitãtile Fãlciu, Bogdãnesti si Ranzesti, (1.000.000 euro); comuna Tutova, pentru modernizare de strãzi in localitãtile Tutova, Bãdeana, Crivesti si Vizureni, (916.029 euro), si comuna Ivãnesti – ‘Modernizarea drumurilor de interes local din sat Ivãnesti, sat Buscata, sat Ursoaia, sat Blesca, sat Valea Mare, comuna Ivãnesti, judetul Vaslui’, proiect in valoare totalã de 1 milion de euro). ‘Pe submãsura 7.2 mai existã si un numãr de 4 proiecte depuse in anul 2017, aflate in prezent in faza de evaluare si pentru care se asteaptã documentele necesare incheierii contractului de finantare, depuse de comuna Zorleni, un proiect vizand modernizarea de drumuri comunale, in valoare de 1.000.000 euro, de comuna Puiesti – proiect vizand modernizarea liceului agricol, in valoare de 485.620 euro, de comuna Pãdureni – un proiect vizand modernizarea si dotarea cãminului cultural, in valoare de 490.321 euro, si de comuna Berezeni, pentru modernizarea si dotarea caminului cultural, proiect in valoare de 395.311 euro. În cadrul submãsurii 7.6 ‘Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural’, in anul 2017 s-a contractat un proiect in valoare de 272.402 euro, de cãtre comuna Zorleni, pentru modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural’, a detaliat Alin Trifu. În anul 2017 au fost depuse la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 1 NE Iasi si un numãr de 2 proiecte pe submãsura 4.3 – Sprijin pentru investitii in infrastructurã legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier, de cãtre OUAI Lunca Banului – Modernizarea plotului de irigatii SPP 11, din amenajarea de irigatii Albita- Fãlciu, judetul Vaslui, in valoare de 994.404 euro, singurul proiect vasluian pentru moderinzarea sau reabilitarea infrastructurii sistemului de irigatii, si un al doilea, in valoare de 999.839 euro, depus de comuna Rebricea, pentru modernizarea drumurilor agricole de exploatare din zonã. Un element important in atragerea de fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile au fost Grupurile de Actiune Localã (GAL), prin intermediul cãrora au fost realizate importante investitii, atat de cãtre UAT-uri, cat si de alti beneficiari. ‘Prin strategiile de dezvoltare localã propuse si aprobate de Autoritatea de Management din cadrul MADR, se implicã activ in atragerea de potentiali beneficiari in vederea contractãrii si derularii de proiecte in cadrul alocãrilor disponibile pentru fiecare GAL in parte. Toate cele 5 GAL-uri din judetul Vaslui au in derulare sesiuni proprii de depunere de proiecte pentru mãsuri similare cu cele din PNDR, urmand ca, in momentul selectãrii acestor proiecte, sã le prezinte pentru avizare si contractare cãtre AFIR. Prin intermediu GAL-urilor, au fost finantate investitii a cãror valoare totalã depãseste 1,8 milioane euro, doar in acest an, si de care au beneficiat 16 UAT-uri’, a adãugat Alin Trifu. Succesul inregistrat de cei care au reusit accesarea de astfel de fonduri nerambursabile ar trebui sã motiveze si alti potentiali beneficiari din judetul Vaslui, cu conditia ca acestia sã fie pregãtiti sã depunã documentatile aferente in urmãtoarele sesiuni ce vor fi deschise in acest an sau anul viitor.