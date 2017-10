European Dignity Watch sesizeazã încãlcarea democratiei din România prin ignorarea celor trei milioane de români

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

Anul trecut, in mai, Coalitia pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnãturi pentru revizuirea Constitutiei. Formularea propusã pentru articolul 48 alin. 1 din Constitutie este: ‘Familia se intemeiazã pe cãsãtoria liber consimtitã intre un bãrbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea pãrintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor’. Actualul text al Constitutiei se referã la cãsãtoria dintre soti. Roxana Stanciu, director al European Dignity Watch, o organizatie internationalã cu sediul in Bruxelles, a povestit firul evenimentelor care s-au desfãsurat pentru incercarea de punere in practicã a referendumului de modificare a Constitutiei. ‘Printr-o Initiativã a Cetãtenilor, peste trei milioane de persoane din Romania si-au exprimat dorinta de a avea un referendum asupra cãsãtoriei. Acesta este cel mai puternic sprijin exprimat vreodatã pentru o astfel de initiativã in istoria modernã a tãriisi este prima datã cand o initiativã a cetãtenilor a fost folositã in Romania de la cãderea comunismului in 1989. În ciuda acestui fapt, organizarea referendumului a fost amanatã in mod repetat fãrã explicatii, ignorand astfel vointa a trei milioane de cetãtenisi ridicand preocupãri serioase cu privire la procesele democratice sãnãtoase si democratia in general. Initiativa cetãtenilor, care a fost solicitatã de Coalitia pentru Familie din Romania, a adunat mai mult de 3 milioane de semnãturi in 2016de peste sase ori mai mult decat era nevoie. Obiectivul sãu a fost acela de a solicita un referendum privind modificarea Constitutiei tãrii astfel incat sã recunoascã cãsãtoria doar ca uniune pe tot parcursul vietii intre un bãrbat si o femeie. În mod specific, a solicitat o modificare a articolului 48 din Constitutie, care afirmã in prezent: ‘Familia se bazeazã pe cãsãtoria libertãtii sotilor, pe deplin egalitatea acestora, precum si pe dreptul si obligatia pãrintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor lor’. Initiativa ar inlocui ‘soti’ cu ‘un bãrbat si o femeie’. La vremea respectivã, Mihai Gheorghiu, presedintele Comitetului de initiativã a cetãtenilor, a declarat cã ‘acesta este un moment istoric… Într-un spectacol de solidaritate fãrã precedent, trei milioane de romani au semnat acest amendament propus.’

România a depasit minimul cerut de initiativele cetatenilor europeni

Acesta a fost cel mai puternic sprijin public primit vreodatã pentru o initiativã a cetãtenilor in Romania. A fost, de asemenea, o demonstratie fãrã precedent a sustinerii unei Initiative Cetãtenesti la nivelul UE. În mod normal, o initiativã a cetãtenilor europeni necesitã un minim de un milion de semnãturi, ceea ce reprezintã aproximativ 0,2% din populatia UE. Cu trei milioane de semnãturi, insã, Initiativa din Romania a depãsit cu mult aceasta, reprezentand aproximativ 15% din populatia globalã a tãrii. Nici o altã Initiativã Cetãteneascã europeanã nu a primit niciodatã un sprijin atat de coplesitor. Este important sã precizãm faptul cã aceastã comparatie nu cuprinde referinte legate de situatiile diferitelor state membre UE, ci doar de Initiativele Cetãtenesti, care sunt un instrument oficial la nivel de UE.

Initiativa este în deplina concordanta cu jurisprudenta româneasca si europeana

La prima propunere, Initiativa a fost aprobatã in unanimitate de Curtea Constitutionalã a Romaniei, in iulie 2016. La acel moment, Curtea a constatat cã a indeplinit toate cerintele constitutionale si cã ar putea proceda conform planului. Decizia lor a subliniat chiar faptul in care ‘Curtea concluzioneazã cã ‘propunerea’ nu eliminã, eliminã sau anuleazã institutia cãsãtoriei’ si a subliniat cã, inlocuirea sintagmei ‘intre soti’ cu ‘intre un bãrbat si o femeie’ clarificã doar exercitarea dreptului fundamental la cãsãtorie prin afirmarea expresã a faptului cã aceasta trebuie incheiatã intre parteneri de diferite sexe biologice. Acesta a fost, de fapt, sensul original al textului. În 1991, cand a fost adoptatã actuala Constitutie, cãsãtoria a fost vãzutã in Romania in sensul sãu traditional, ca fiind unirea unui bãrbat si a unei femei. Initiativa se bazeazã pe articolul 2 al Constitutiei Romaniei, care stipuleazã cã ‘suveranitatea nationalã apartine poporului roman, care il exprimã prin (…) referendum’. De asemenea, este in deplinã concordantã cu jurisprudenta stabilitã a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea de Justitie a Uniunii Europene si pozitiile Comisiei de la Venetia (consiliu consultativ al Consiliului Europei, alcãtuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional). Initiativa a gãsit, de asemenea, un sprijin larg din partea tuturor grupurilor crestine din Romania, inclusiv denominatiile ortodoxe, catolice si evanghelice. În plus, grupurile juridice internationale, cum ar fi ADF International, Consilierul pentru Libertate si Centrul European pentru Drept si Justitie, sprijinã de asemenea initiativa.

O întârziere inacceptabilî a unui proces democratic

În ciuda acestui sprijin larg, interesele puternice acum incearcã sã o opreascã, chiar dacã existã proceduri foarte clare care trebuie urmate. Potrivit ADF International, ‘in sistemul juridic roman, un referendum declansat de o initiativã a cetãtenilor trebuie sã treacã printro serie de mãsuri intense: dupã ce Initiativa este aprobatã de Curtea Constitutionalã, ea este examinatã de Comitetele Juridice si Plenare ale atat Senatul, cat si Camera Deputatilor, care trebuie sã o aprobe cu o majoritate de douã treimi’. Din nefericire, chiar si dupã aprobarea in unanimitate a Curtii Constitutionale din Romania in iulie 2016, atat Senatul, cat si Camera Deputatilor au refuzat initial competenta de a evalua initiativa cetãtenilor. Acest lucru s-a intamplat in ciuda faptului cã este prevãzut in Constitutie si le cere sã ia mãsuri. Aceasta a fost o situatie fãrã precedent care a intarziat efectiv procesul intr-o manierã inacceptabilã. În mai 2017, aproape un an mai tarziu, Camera Deputatilor din Romania a luat in cele din urmã o actiune in aceastã privintã si a votat in favoarea modificãrii Constitutiei natiunii pentru a defini cãsãtoria drept unirea unui bãrbat si a unei femei. Din totalul parlamentar de 270, votul final a fost de 232 de voturi pentru, iar 22 impotrivã si 13 abtineri. La scurt timp, Comitetele pentru Drepturile Omului si Comitetul pentru Egalitate din Senatul Romaniei au ales, de asemenea, sã aprobe amendamentul. Dacã Senatul Romaniei voteazã in favoarea amenda mentului, atunci referendumul va fi automat programat pentru ultima duminicã a urmãtoarelor 30 de zile. Dar observãm cu mare ingrijorare nu numai faptul cã voturile din Senat nu au avut loc incã, ci cã nu existã un calendar clar pentru aceasta.

Preocupari serioase privind democratia si transparenta

Începand cu luna mai 2017, nu sa inregistrat niciun progres in ceea ce priveste initiativa cetãtenilor. Oficial, statutul Initiativei este cã acum este ‘la lucru in comisiile permanente ale Senatului’. Desi cele douã mari partide politicesocialdemocrat ii si liberaliisi-au promis in scris sprijinul pentru Initiativã, ei panã acum nu a reusit sã facã acest lucru in practicã. Potrivit lui ADF International, acest lucru este dovedit de cateva declaratii fãcute de membrii mei ai esaloanelor superioare ale unitãtii politice, care se opuneau, au criticat sau au denaturat de la bun inceput Initiativa Cetãtenilor. În ciuda acestei inactiuni, Parlamentul Romaniei, la inceputul lunii septembrie 2017, a adoptat un proiect neasteptat de modificare a legii deja existente privind referendumul din Romania. Acest lucru a fost conceput in mod clar pentru a contracara eforturile celor care sustin initiativa cetãtenilor, deoarece, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmãtorul pas ar fi fost, in mod normal, organizarea referendumului propriu-zis. Manevrele legislative sunt un exemplu de intarzieri nelegitime si nejustificate care au a fost folosit pentru a incetini sau chiar opri referendumul cãsãtoriei. Dar, cu mai mult de trei milioane de voci care si-au dat consimtãmantul scris acum un an si jumãtate pentru a organiza un astfel de referendum, pentru o cauzã in care cred, eforturile celor care se opun initiativei pot fi vãzute doar ca nedemocratice. Folosirea unor astfel de tactici pentru a inãbusi exprimarea liberã si pentru a contracara vointa politicã a cetãtenilor unei societãti moderne ar trebui sã fie de mare preocupare pentru cei care apreciazã democratia si transparenta in Europa.

* Razvan Marinescu