Epopeea fratilor contrabandisti din Bârlad continuã

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Arestati în august 2015 si condamnati la câte 5 ani de închisoare pentru contrabandã cu tigãri si motorinã, fratii Costel si Mihãitã Saim nu stiu ce sã mai inventeze pentru a mai amâna judecarea contestatiei fãcute la sentinta datã de judecãtorii bârlãdeni. Dupã ce, încã din liuna iunie, au depus o cerere de sesizare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru pretinse iregularitãti în desfãsurarea procesului, când aceasta le-a fost respinsã, au cerut o nouã amânare, chipurile pentru a-si angaja alti apãrãtori! Pânã la definitivarea procesului de pe rolul Curtii de Apel Iasi, cei doi frati sunt în continuare liberi, sub control judiciar, însã cu averile sub sechestru.

La sfarsitul lunii august, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au efectuat, pe raza municipiului Barlad si a comunei Banca, 16 perchezitii la locuintele unor persoane bãnuite de contrabandã cu produse din tutun si produse accizabile. Tn urma perchezitiilor, politistii au ridicat in vederea indisponibilizãrii peste 75.000 de tigarete, de diferite mãrci, cu timbru de accizare din Republica Moldova, sau fãrã timbru de accizare, 7.500 litri de combustibil si 10.500 de produse pirotehnice, detinute fãrã respectarea prevederilor legale. Politistii au retinut trei bãrbati, de 36, 42 si respectiv de 46 de ani, doi din municipiul Barlad si unul din comuna Banca, bãnuiti de sãvarsirea infractiunii de contrabandã. Este vorba de fratii Costel si Mihãitã Saim si Costache Popa, cei doi frati fiind chiar capii unei grupãri specializate in operatiuni de contrabandã, grupare din care mai fãceau parte alte 3 persoane, din satul Mitoc, comuna Banca, Ciprian Timbalã, Lucica Stoica si Florin Bulgaru. Afacerile se derulau la popasul Sarbi, din Banca, acolo unde fratii Saim se intalneau cu diversi moldoveni, de la care preluau marfa de contrabandã, pe care ulterior o sdistribuiauo la clienti din municipiul Barlad. Procesul celor cinci a durat aproape un an si jumãtate, panã in ianuarie 2017, din cauza multelor amanãri cerute de apãrãtori, in numele contrabandistilor, pe diverse motive. Judecãtoria Barlad i-a condamnat pe cei doi frati la cate 5 ani de inchisoare, iar pe ceilalti patru membri ai grupãrii, la cate 3 ani si 4 luni de inchisoare. In afara acestor pedepse, instanta a decis confiscarea averilor contrabandistilor, inclusiv a casei pãrintilor celor doi frati, considerand cã aceste bunuri au fost obtinute prin valorificarea mãrfii de contrabandã. Imediat, patru dintre condamnati, Costel si Mihãitã Saim, Costache Popa si Lucuca Stoica au contestat aceastã sentintã, contestatie care, de mai bine de 10 luni, se aflã pe rolul Curtii de Apel Iasi. In tot acest timp, inculpatii s-au bucurat de libertate, ei fiind judecati sub control judiciar. Acesta este poate si motivul pentru care cei doi frati contrabandisti fac tot posibilul pentru prelungirea procesului, stiind cã, la final, vor ajunge cu sigurantã in penitenciar. Astfel, in luna iunie, cei doi au fãcut o cerere de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, chipurile pentru ca instanta supremã sã se pronunte spentru dezlegarea unor chestiuni de drepto. Doar judecarea acestei cereri a durat mai bine de patru luni, pentru ca, in final, zilele trecute, sã fie respinsã. Vãzand asta, cei doi frati au fãcut o nouã cerere de amanare, chipurile pentru a-si inlocui apãrãtorul, reusind astfel cel putin incã o lunã de srespiroo in libertate.