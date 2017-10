Elevii vasluieni învatã sã aprecieze produsele agroalimentare românesti

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui a organizat o serie de actiuni cu prilejul „Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Românesti”, marcatã pe 10 octombrie. Programele educative au fost organizate la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Negresti si la Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui. Elevii s-au arãtat entuziasmati de tema supusã dezbaterii, de importanta alegerii alimentelor românesti în scopul mentinerii unui stil de viatã sãnãtos.

Obiectivul actiunilor dedicate ‘Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti’ a fost promovarea si prezentarea produselor agroalimentare obtinute din materii prime de bazã provenite de la producãtorii locali. Reprezentantii DAJ Vaslui si a altor institutii implicate in program au participat la activitatea ‘Sã mancãm sãnãtos!’, organizatã de cãtre profesoarele Adriana Sardariu, Irina Popa, Laura Popa si Maricica Apetrei, din cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluzivã de la Negresti. Elevii Centrului de la Negresti au fost extrem de interesati de tema propusã, participand activ la dezbateri. ‘Dupã anii 1990, fascinatia pe care o provocase panã atunci Occidentul s-a consumat, mai ales sub aspect culinar, sub dorinta de a manca si a bea tot ce venea din afarã. Abia in anii 2000 lucrurile s-au schimbat in materie de gusturi, consumatorii romani cãutand o alternativã la oferta marilor lanturi de magazine, pe fondul cresterii interesului pentru hrana sãnãtoasã, de casã, dar si pe fondul redescoperirii traditiilor pierdute. Instituirea prin lege a zilei de 10 octombrie sperãm sã capete in fiecare an noi valente prin activitãtile de promovare a produselor agroalimentare provenite de la producãtorii autohtoni’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

Actiuni la Liceul „Anghel Rugina” Vaslui

Si elevii Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’ Vaslui au marcat printr-o activitate deosebitã Ziua Nationalã a Produselor Agroalimentare Romanesti. Sub sloganul ‘O viatã sãnãtoasã incepe la masã!’, elevii claselor IX E si XI D, sub indrumarea profesoarelor Daniela Pracsiu, Carmen Chiritescu si Alina Tanasã, au prezentat informatii cu privire la importanta alegerii alimentelor agroalimentare romanesti in scopul mentinerii unui stil de viatã sãnãtos. Pentru a-si promova produsele aduse pentru degustare, elevii au realizat etichete atractive. ‘Remarcãm importanta acestei campanii prin care se urmãreste promovarea produselor obtinute pe teritoriul Romaniei, din materii prime de bazã provenite de la producãtori romani. Felicit profesorii si directorii unitãtilor de invãtãmant care au organizat activitãtile educative de astãzi si mi-as dori sã reprezinte modele demne de urmat pentru cadrele didactice din unitãtile scolare ale judetului Vaslui’, a spus Monica Mustãtea, inspector pentru activitãtile extrascolare in cadrul Inspectoratulu Scolar Judetean Vaslui.