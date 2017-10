DRDP Iasi pus în functiune o bazã pentru producerea de asfalt, la Vaslui

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Directia Regionalã de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a pus in functiune, la Vaslui, o bazã proprie pentru producerea de asfalt. Statia de asfalt model AMMANN este nouã, face parte din ßTrusa de interventie rapidã’ achizitionatã de CNAIR si are o productivitate de 90 de tone pe orã. Prima lucrare executatã cu mixturã produsã de aceastã statie este realizatã in aceste zile pe drumul national DN 15D, sectorul Gadinti – Negresti, judetul Neamt, unde este turnat un covor asfaltic. Lucrarea este realizatã in regie proprie de cãtre Formatia de productie a DRDP Iasi, infiintatã recent, cu utilajele de transport si asternere asfalt care au fost achizitionate prin acelasi proiect de dezvoltare al CNAIR. ‘Baza de productie de la Vaslui creste gradul nostru de independentã la interventii, prin executarea in regie proprie a unor lucrãri de intretinere si reparatii, atat pe timp de varã, cat si pe timp de iarnã. Achizitionarea utilajelor si masinilor pentru construirea de drumuri ne dã posibilitatea sã executãm lucrãri de intretinere de anvergurã si complexitate mai mare decat in trecut pe toate drumurile nationale din Moldova. Consider cã personalul care lucreazã in formatia de productie are capacitatea si experienta de a putea executa orice lucrare preconizatã’, a declarat ing. Ovidiu Mugurel Laicu, directorul general regional al DRDP Iasi.