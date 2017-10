Dr. Nelu Tãtaru, PNL: Trebuie gãsite imediat solutii pentru sustinerea primãriilor

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Asistãm, din pãcate, in aceste zile, la un fel de faliment anuntat al institutiilor publice din judetul Vaslui, dupã mãririle populiste si desãntate de salarii dispuse de Guvernul Tudose. Sunt semnale clare cã primarii incep sã inteleagã cã nu au resurse financiare pentru plata salariilor, dublate aproape in unele cazuri, iar despre co-finantãrile la proiectele europene, nici nu mai poate fi vorba. Grav este cã, drept solutie de compromis pentru a mai putea construi cate ceva prin judet, Consiliul Judetean Vaslui indeamnã UAT-urile sã facã imprumuturi! Cu alte cuvinte, primãriile sunt fortate sã se impotmoleascã in datorii, doar pentru cã pesedistii de la Bucuresti si, implicit, de la nivel de judet au luat in deradere problema salariilor atator oameni din institutiile publice, dand undã verde la cresteri salariale haotice, situate dincolo de orice calcul echilibrat in privinta posibilitãtilor reale ale bugetelor administratiilor publice locale. Este foarte important, avandu-se in vedere semnalele de alarmã sosite din aproape toate UAT-urile judetului, mai cu seamã acolo unde comunitatea este micã si sursele financiare proprii sunt extrem de reduse, gãsirea imediatã a solutiilor privind sustinerea acestor primari. Dacã tot au fost pãcãliti cu salarii foarte mari, pe fondul unor bugete modeste, atunci Guvernul Tudose trebuie sã isi asume rãspunderea si, inainte de a recunoaste esecul mãsurii populiste, sã facã bine sã ia in considerare apelul primarilor din judetul Vaslui si sã aloce fondurile necesare pentru acoperirea salariilor, dar si a co-finantãrilor aferente proiectelor europene in derulare. Nu este in regulã ca primãriile sã se imprumute pe la bãnci, pentru ca mai apoi sã plãteascã in plus dobanzi deloc mici! Partidul National Liberal a atras atentia asupra riscului de falimentare a bugetelor primãriilor, ca urmare a cresterilor salariale fãcute fãrã un calcul realist, insã pesedistii strigau in gura mare cã au bani pentru tot si pentru toate. Minciuna lor insã a avut picioare scurte si, iatã, primarii vasluieni recunosc faptul cã sunt in situatii financiare dezastruoase. Rãmane de urmãrit cu mare interes cum si cat de prompt va rezolva Guvernul Tudose aceastã problemã majorã, care agraveazã si mai mult decat era, situatia economicã a judetului Vaslui.

* Dr. Nelu Tãtaru, Presedintele PNL Vaslui