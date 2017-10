Douã luni de luptã pentru douã sãptãmâni de mandat!

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

S-a încheiat si cel mai scurt mandat de ales local din istoria Bârladului! Acum douã zile, dupã un mandat care a durat doar douã sãptãmâni, liberalul Mihai Bozianu si-a depus demisia din functia de consilier local. Motivul invocat de acesta este cel putin surprinzãtor si, la prima vedere, tine de onoare: Bozianu nu vrea sã ajungã în situatia de incompatibilitate în care se aflã alti consilieri locali, care sunt si angajati contractuali ai serviciilor si directiilor din Primãria Bârlad. Interesant este faptul cã nevalidarea lui Bozianu în functia de consilieri local a fost, în repetate rânduri, motiv de replici dure între PNL si PSD, liberalii acuzându-i pe socialdemocrat i cã nu joacã cinstit si cã nu iau în considerare miile de voturi din spatele lui Bozianu. În final, dupã cum s-a vãzut, o ipoteticã incompatibilitate a cântãrit mai greu decât câteva mii de voturi certe…

Pozitia a 13-a pe care Mihai Bozianu a ocupat-o pe lista cu care PNL a candidat la alegerile locale din vara anului trecut pentru Consiliul Local (CL) Barlad nu a fost cu noroc. O dovedesc cele douã tentative esuate de a intra in randul consilierilor locali, ambele datorate voturilor de neincredere date de social-democrati. Acum insã, alt ghinion pe capul lui Bozianu: a studiat legea a amãnunt, spune el, si-a cantãrit atent perspectivele si… a preferat sã renunte la mandat. ‘Nu se pune problema sã nu fi studiat legea in detaliu, chiar anterior alegerii mele in functia de consilier local. În plus, tocmai eu am cerut, in nume personal, Agentiei Nationale de Integritate sã imi transmitã un rãspuns la solicitarea de a fi verificat temeinic statutul meu de personal contractual in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, in oglindã cu demnitatea de consilier local. Asta pentru cã am observat cã mai sunt consilieri locali care au aceleasi calitãti de personal contractual si care n-au nicio grijã. Chiar dacã, momentan, ANI nu s-a pronuntat asupra solicitãrii mele, am decis totusi sã renunt la mandatul de consilier local. Eu nu imi permit sã dau lectii nimãnui, insã stiti cã e mai bine sã inveti din experientele altora decat pe propria piele’, ne-a declarat Bozianu. Demisia liberalului a fost deja inregistratã la secretariatul CL Barlad, ceea ce inseamnã cã jocul politic abia de-acum poate incepe. Cu o eventualã decizie ANI de incompatibilitate in manã, in cazul lui Bozianu, consilierii locali liberali pot declansa un scandal de zile mai la adresa unor colegi socialdemocrat i. Asta pentru cã deja este stiut faptul cã Agentia are in vizor incã trei alesi locali din PSD pe care ii verificã pentru cã mãnancã si ei o paine caldã prin directiile primãriei. Este vorba despre Dorin Apostu, sef peste cimitirele locale administrate de Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad, de Sorinel Rãducanu, care este jurist la Compania de Utilitãti Publice, unde CL Barlad este actionar majoritar, dar si de viceprimarul orasului, Roxana Miron Feraru, care si-a competat veniturile, pe cand era doar consilier local, de la aceeasi DAPPC. Mai trebuie spus cã, dacã ar fi sã se respecte ordinea de pe lista cu care PNL a candidat la alegerile locale pentru CL Barlad, urmãtorul consilier liberal ‘la rand’ ar trebui sã fie profesorul Silviu Budescu, cel care a ocupat a 14-a pozitie. Evident, asta numai dupã ce numele sãu va fi validat in forurile de conducere ale PNL Barlad.