Douã documentare de exceptie despre refugiati, la Muzeul „Vasile Pârvan”

joi, octombrie 26, 2017, 3:00

Sâmbãtã, 28 octombrie, de la ora 12.00, în cadrul programului KineDok powered by One World Romania, editia a treia, Muzeul „Vasile Pârvan” invitã publicul bârlãdean sã vizioneze filmele documentare „Ordine de sus” si „Aceia”, semnate de regizorii unguri Viktor Oszkár Nagy si András Petrik.

Filmat in 2013, ßOrdine de sus’ se concentreazã pe refugiatii care au plecat din Asia si Africa pentru a ajunge in Uniunea Europeanã. Grupuri de tineri sperã sã intre in Uniunea Europeanã prin trecerea frontierei dintre Serbia si Ungaria. Într-un registru observational, filmul spune povestea unei granite vãzute de pe partea ungarã, unde unii localnici patruleazã frontiera dintre satele lor si Uniunea Europeanã, in calitate de gardieni publici si voluntari. De partea cealaltã a frontierei, un pastor din Subotica ii ajutã sã supravietuiascã pe imigrantii pregãtiti sã treacã granita. ßAceia’ este un documentar de scurtmetraj despre V–mosszabadi, un sat linistit si bogat din Ungaria. Sau cel putin asa era, panã cand un eveniment neasteptat a deranjat linistea si pacea satului. În 2013, s-a infiintat o nouã asezare de refugiati chiar la cativa kilometri distantã de granita cu acestia. Localnicii au avut o reactie puternicã, incepand sã protesteze, iar un grup activist a decis sã facã orice pentru a scãpa de imigranti. De fapt, acest mic sat s-a confruntat cu o problemã de care s-a lovit si restul lumii cateva luni mai tarziu. Filmul ridicã semne de intrebare privind toleranta, frica de necunoscut si emigrarea. Organizatorul local al evenimentului este Muzeul ‘Vasile Parvan’ Barlad, iar cel national, Asociatia One World Romania, in parteneriat cu Institute of Documentary Film (Republica Cehã), Filmtopia (Slovacia), Eclipse Film (Ungaria), ReStart (Croatia), Krakow Film Foundation (Polonia), Bergen International Film Festival (Norvegia), Activist 38 (Bulgaria), cu sprijinul Programului Europa Creativã al Uniunii Europene, Centrului National al Cinematografiei si BRD – Groupe Societe Generale. Intrarea este liberã!