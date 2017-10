Documentarul «Un film autist normal», sâmbãtã, la Bârlad

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Sambãtã, 7 octombrie, de la ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered by One World Romania, Muzeul ‘Vasile Parvan’ vã invitã sã urmãriti documentarul ‘Un film autist normal’, in regia cehului Miroslav Janek, proiectie ce va fi urmatã de o discutie cu psihologul Loredana Dobrin, specialist in cadrul organizatiei Myosotis Barlad. sPentru societate, eu am o dizabilitate. Pentru mine, societatea are o dizabilitateo, spune unul dintre protagonistii filmului, cu totii etichetati ca ‘autisti’. Regizorul filmului decide sã-si abordeze subiectii nu in calitatea lor de copii diagnosticati cu sindromul Asperger, ci ca personaje complexe si neuro-diverse rãtãcite intr-o majoritate de neuro-tipici. Tntr-o asemenea perspectivã, autismul inceteazã a mai fi un diagnostic si devine un mod neobisnuit de a gandi, care necesitã efort pentru a fi descifrat. Filmat pe parcursul a doi ani, acest documentar este un portret intim si afectuos a cinci adolescenti originali, care, in afara pasiunilor pentru Tarantino si Micul Print, pentru muzicã clasicã sau scriiturã creativã, pot explica foarte clar modul in care viata le este afectatã de constructia diferitã a creierelor lor. Energia si continutul filmului sunt parte a strategiei regizorului de a repozitiona perspectiva acestei majoritãti care decide ce e ‘normal’.