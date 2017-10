«Distractie» tâmpitã

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Rãsturnarea pubelelor si containerelor de gunoi. Asa înteleg sã se distreze, în tmpul noaptii, cîtiva liceeni din Bârlad. Dupã ce, spun ei, au „terminat de învatat toatã materia predatã si nepredatã”, acestia îsi dau întâlnire printre blocuri, îsi fac de cap cu pubelele si apoi îsi fotografiazã si posteazã on-line isprãvile.

Panã acum, indivizii, care ar fi vreo sapte-opt la numãr, s-au lãudat pe retelele de socializare, unde este clar cã trãiesc intr-o lume doar a lor, cã au ßatacat’ mai multe puncte de colectare a deseurilor amplasate intre blocuri. Mai mult, ei se si mandresc cu rezultatele obtinute: dau detalii despre cat de multã mizerie au lãsat in urmã, despre mirosurile care ii vor chinui toatã noaptea pe cei din zonele in cauzã (in care ei cu certitudine nu locuiesc!) si mãrturisesc cã abia asteaptã ca pubelele si contrainerele sã se umple din nou, pentru a ßactiona’ din nou. Cam asta ar fi toatã distractia de care sunt in stare unii elevi ai zilelor noastre. Într-un oras ca Barladul, cu Teatru si Academie, un astfel de comportament este cu atat mai greu de tolerat. Dacã ii consoleazã cu ceva pe barlãdenii scandalizati, specialistii pe care i-am consultat au fost unanim de pãrere cã elevii in cauzã nu riscã sã se rãtãceascã vreodatã nici prin teatru, nici pe la Academie. Doar dacã n-o fi niste ghene prin zonã… Acum ceva timp, din cate se pare, pãrintele unuia dintre tinerii in cauzã a aflat ce ocupatii are progenitura sa in fiecare searã, dupã ce iese din casã. Omul in cauzã a vãzut ce fotografii are in telefon fiul sãu. Motiv pentru care pãrintele a si dat zor cu educatia – tarzie, ce-i drept – si si-a obligat copilul sã steargã imediat fotografiile postate pe un grup inchis de pe o retea de socializare. Prea tarziu, din pãcate, intrucat ßexemplul’ dat de inconstientii in cauzã a prins destul de bine, iar acum, sistematic, in mai multe locuri din oras, chiar dacã nu se mai fotografiazã cu ßrezultatele’, poate fi vãzutã tot mai des imaginea pubelelor rãsturnate si a ßcustilor’ de protectie cu usile vandalizate. De obicei, incidentele de acest gen apar fie in zona unor puncte de colectare neiluminate, fie tarziu, dupã miezul noptii, cand toatã lumea se odihneste iar prin preajma lor nu mai trece nici tipenie de politist local sau vreo patrulã a Politiei sau Jandarmeriei. ßCate-odatã, dimineata, cand colectãm gunoiul, e nenorocire ce gãsim la unele puncte. Lumea mai aruncã, intr-adevãr, si pe langã pubele, dar numai deseuri de mari dimensiuni, dar se vede clar cã multe au fost si rãsturnate. Mai imprãstie si cainii, iar dimineata, cand venim, ne punem mainile in cap. Eu nu imi dau seama ce fel de oameni pot face asa ceva…! Ce fel de distractie este asta?’, ne-a spus unul din angajatii societãtii care se ocupã de salubritatea orasului. O distractie care tot pe localnici ii costã, avand in vedere cã cei de la Salubritate ajung acum sã petreacã tot mai mult timp la unele puncte care necesitã ßinterventii ample’, in loc sã se miste rapid si eficient prin tot orasul pentru a strange gunoiul, cum s-ar intampla dacã acesta ar fi depozitat civilizat. N-ar strica, insã, ca si organele de ordine sã ii ajute pe responsabilii cu salubritate si sã identifice, la randul lor, persoanele care se comportã astfel. Fotografiile care le-au scãpat nesimtitilor care au incercat sã isi ascundã adevãratul caracter ar fi un bun punct de plecare!