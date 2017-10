Din trei vorbe si douã semnãturi, Prefectura a «rezolvat» alegerile de la Osesti!

joi, octombrie 26, 2017, 3:00

Alegerile locale partiale de la Osesti suscitã patimi politice, alimentate de „refuzul Institutiei Prefectului judetului Vaslui de a da curs în timp optim cererii liberalilor de demitere din functia de consilier a lui Didi Alexandroae, ca urmare a pierderii calitãtii de membru de partid a acestuia”, dupã cum spune presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, Nelu Tãtaru. Rãspunsul transmis de Prefecturã la 10 zile de la depunerea solicitãrii, desi acoperit de lege, aratã cã „ordinul prefectului va fi emis cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, respectiv în termen de 30 de zile de la data sesizãrii. Altfel spus, dupã sfârsitul alegerilor pe care proaspãtul pesedist Didi Alexandroae, în calitate de primar interimar, le organizeazã, el fiind si candidat!

La inceputul lunii, consilierul local PNL Didi Alexandroae, viceprimar al comunei Osesti cu atributii de primar interimar, era desemnat drept candidat la functia de primar la alegerile locale partiale ce vor avea loc pe data de 5 noiembrie. Cateva zile mai tarziu, colegii sãi au aflat cã acesta schimbase deja tabãra, acceptand propunerea partidul rival, PSD, de a candida din partea lor. În aceste conditii, Organizatia Judeteanã PNL Vaslui l-a radiat din randul membrilor, i-a retras sprijinul politic, notificand si Prefectura Vaslui cu privire la acest fapt. În acest sens, pe 16 octombrie, Filiala Vaslui a PNL a solicitat, printr-o adresã inregistratã cu numãrul 15193/2017, ‘emiterea ordinului pentru constatarea incetãrii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Alexandroae Didi, din cadrul Consiliului local Osesti, ca urmare a pierderii calitãtii de membru PNL’. La 10 zile de la solicitarea liberalilor, timp in care acestia, pe 23 octombrie, au mai depus o cerere similarã, prin care solicitau urgentarea emiterii ordinului respectiv, datã fiind iminenta apropiere a alegerilor in care Alexandroae este si organizator, si candidat, a sosit si rãspunsul Prefecturii. În document, dupã ce recunoaste cã, legal, se impune demiterea consilierului in cauzã, conducerea Prefecturii anuntã cã vor lua aceastã mãsurã, dar ‘in termenul legal’! ‘În termen de 30 de zile de la data sesizãrii partidului politic sau a organizatiei cetãtenilor apartinand minoritãtilor nationale pe a cãrei listã consilierul local sau consilierul judetean a fost ales, prefectul constatã, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale si declarã vacant postul consilierului localui sau judetean. Fatã de cele sus mentionate, vã comunicãm cã ordinul prefectului va fi emis cu respectarea prevederilor legale in vigoare’, aratã prefectul Eduard Andrei Popica. Desi acoperit de lege, rãspunsul prefectului i-a nemultumit profund pe liberali. ‘Este o implicare, din partea conducerii prefecturii, mai mult decat le permite legea. Considerãm cã nu existã nici un motiv pentru ca Institutia Prefectului sã amane aceastã decizie panã la expirarea termenului legal de 30 de zile, dat fiind cã acest termen survine dupã finalizarea alegerilor locale partiale din comuna Osesti. Solicitãm vacantarea urgentã a postului, cu atat mai mult cu cat este anuntatã o nouã sedintã a CL Osesti, la care Didi Alexandroae nu mai are dreptul, nici legal, nici moral, sã participe in calitate de consilier si, mai ales, sã o conducã in calitate de viceprimar / primar interimar, functie in care a ajuns datoritã unei formatuni politice pe care nu o mai reprezintã’, anuntã dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui.

„Cazul” Clatinici oare cum va decurge?

‘Sunt curios sã vãd dacã nu cumva, intr-o spetã similarã, cea a consilierului municipal PSD Daniela Clãtinici, care si-a anuntat demisia din CL Vaslui, prefectul a emis, cu celeritate, ordinul de vacantare a functiei, astfel incat, imediat, locul liber sã poatã fi ocupat de un alt membru al respectivului partid. Asta cu atat mai mult cu cat cererile de emitere a celor douã ordine a prefectului, cãtre CL Vaslui si CL Osesti, au fost fãcute in aceeasi perioadã’, a mai declarat presedintele Tãtaru.