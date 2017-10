DGASPC, o bombã cu ceas. În orice clipã pot izbucni proteste!

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

DGASPC Vaslui stã pe un butoi cu pulbere. Angajatii nu si-au primit salariile în luna octombrie, iar dincolo de promisiuni, rãspunsurile primite nu sunt deloc linistitoare. Sindicatul adunã semnãturi pentru greva de avertisment, însã avertizeazã cã un protest spontan este posibil sã izbucneascã în orice clipã. Pe lângã restantele la salarii, sunt sume foarte mari de achitat pentru bunuri si servicii. Fãrã facturi plãtite la gaze, apã, energie si alimente, situatia de la DGASPC Vaslui riscã sã se transforme într-o catastrofã socialã de proportii nemaivãzute în judetul.

Situatia de la Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui este extrem de gravã. Cei 2.500 de angajati nu si-au primit incã salariile in luna octombrie, iar tensiunea a ajuns la cote maxime. Gicã Cretu, liderului Sindicatului din DGASPC Vaslui, a spus cã s-au fãcut toate demersurile posibile pentru alocarea banilor pentru salarii, insã nici panã la aceastã datã nu existã un rãspuns clar din partea autoritãtilor. S-au fãcut demersuri la Prefectura Vaslui, la Ministerul Muncii, la al Finantelor si Dialogului Social, direct la Primul Ministru. Mai mult, in cursul zilei de vineri, 27 octombrie 2017, Federatia ‘Columnaî, la care este afiliat si Sindicatul din DGASPC Vaslui, a convocat comisia de dialog de la Ministerul Muncii, pentru a se discuta situatia din judetul Vaslui. ‘Oamenii sunt disperati. Iesim in stradã! A trecut atata timp si nu ne-am primit salariile. În data de 16 octombrie, noi trebuia sã primim salariile pe luna septembrie; suntem in 27 octombrie si nu avem nimic concret. Dacã ne-ar spune cineva cã in 15 noiembrie ne-am lua salariile pentru douã luni, poate oamenii ar intelege. Acum, strangem semnãturi pentru greva de avertisment, dar e posibil ca oamenii sã iasã spontan in stradã’, a spus Gicã Cretu.

Bani de salarii numai pentru opt luni

Problema de la DGASPC Vaslui se anunta de la inceputul acestui an ca fiind extrem de delicatã. La intocmirea proiectului de buget pe anul curent, fondurile de salarii acopereau doar primele opt luni ale anului. Practic, din luna septembrie, institutia a rãmas fãrã bani de salarii. ‘Ne luptãm sã obtinem toti banii. Nu avem plãtite facturile la gazele natuale, apã si alte utilitãti. Panã cel tarziu joi, vom avea toate procedurile indeplinite pentru a declansa greva de avertisment. Am muncit pentru acesti bani! Din acest moment, in orice zi este posibil un protest spontan: luni, marti sau in altã ziî, a mai spus Gicã Cretu. În total, pentru acoperirea salariilor pentru o singurã lunã este nevoie de 7,5 milioane de lei. Pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie este nevoie de 22 milioane de lei pentru asigurarea salariilor. De asemenea, institutia are datorii de 11 milioane de lei la bunuri si servicii, restante care trebuie achitate in cel mai scurt timp. ‘Oamenii sunt disperati, pentru cã nu mai au ce pune pe masã. Vor iesi in stradã. Va fi o situatie catastrofalã! Dacã asistentii maternali aduc copiii in centre, noi unde ii cazãm?! Nici nu vreau sã mã gandesc! E posibil sã rãmanem fãrã gaze si fãrã energie electricã. În prag de iarnã, se dubleazã cheltuielile pentru toate utilitãtile. Am avut promisiuni de peste tot si nu stim cat sã mai asteptãm’, a mai spus Gicã Cretu.

Probleme în mai multe judete

Dacã firmele care asigurã bunurile si serviciile DGASPC Vaslui nu vor fi plãtite in cel mai scurt timp, consecintele vor fi grave. În centrele de bãtrani se va rãmane fãrã cãldurã, ratiile de hranã vor fi reduse etc. La aceastã datã, si in judetele Harghita, Suceava, Iasi si Botosani incep sã fie probleme privind plata salariilor. ‘Dacã se inchide robinetul la gaze, ce poti sã fac?! Din septembrie au fost probleme cu salariile si noi am atras atentia. Atunci, au intarziat cinci zile salariile, dar la Guvern nu s-a intamplat nimic. Va fi o tensiune foarte mare dacã vor iesi in stradã salariatii din cinci judete’, a mai spus Gicã Cretu.

Urmeazã noi angajãri

Dupã ce consilierii judeteni liberali si-au exprimat ingrijorarea fatã de neplata salariilor personalului DGASPC Vaslui, cu ocazia discutiilor privind rectificarea a VI-a a bugetului judetului, aceeasi consilieri au votat in unanimitate si fãrã obiectii un alt proiect de hotãrare privind personalul aceleiasi intitutii. Este vorba de aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean si a institutiilor publice din subordine pe anul 2018. În acest proiect de hotãrare se vorbea despre angajarea, anul viitor, a numai putin de 3 functionari publici cu functii de conducere, respectiv directori executivi in cadrul institutiilor subordonate DGASPC, dar si a 14 functionari publici, respectiv 13 consilieri principali, superiori si asistenti, si a unui auditor. Asta in afara altor 14 persoane care, in decursul anului viitor vor putea fi promovate in functie, cu mãrirea aferentã a salariului. La un calcul simplu, fãcut pe baza noilor salarii majorate in luna iulie, doar plata salariilor noilor angajati ar insemna un efort de peste 75.000 lei lunar, respectiv de aproape 900 de mii de lei anual! Nu sunt singurele posturi pe care CJ doreste sã le ocupe, prin recrutare externã, in cursul anului viitor. La Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui se doreste infiintarea sau ocuparea a nu mai putin de 10 posturi, dintre care douã de conducere, cel al directorului executiv al institutiei, ocupat acum, interimar, de comisarul sef Iulian Vieru, si postul de sef de birou. În schimb, in cadrul CJ, ar putea fi angajati nu mai putin de 44 de functionari publice, pe diverse functii, intre care un director executiv si doi sefi se serviciu, alti 14 functionari, dintre care 5 din categoria celor cu functii de conducere, putandu-se astepta sã fie promovati in functie! Toti, cu salariile aferente, mãrite la jumãtatea acestui an! ‘Noi avem deja aceste functii in organigramã si care sunt vacante in acest moment. Pentru a le putea ocupa, trebuie sã transmitem, incã din acest an, o hotãrare de Consiliu Judetean in acest sens, cãtre Agentia Nationalã a Functionarilor Publici. Asta nu inseamnã cã vom si face aceste angajãri. Totul depinde de bugetul pe care-l vom avea la inceputul anului viitor. Însã, dacã vom avea nevoie sã angajãm una sau mai multe persoane, trebuie sã detinem, incã de acum, acordul prealabil al ANFP’, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. În ceea ce priveste ANFP, aceasta a comunicat, la inceputul lunii octombrie, cã nu are obiectii legate de modul de completare a Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean si a institutiilor publice din subordine. Altfel spus, a dat liber la angajãri!