Deputatul Solomon cãtre sindicalisti: «Niciun salariu nu va scãdea!»

Legea salarizãrii continuã sã producã nemultumiri în rândul sindicalistilor. În timp ce acestia sustin cã, din 2018, salariile nu vor creste cu 25% si existã chiar riscul ca acestea sã scadã, initiatorii legii salarizãrii sustin contrariul. Deputatul Adrian Solomon, presedintele Comisiei de Muncã din Camera Deputatilor, le-a transmis sindicalistilor cã salariile nu vor scãdea, asa cã îngrijorãrile lor sunt neîntemeiate. Totodatã, Solomon s-a arãtat contrariat de atitudinea sindicatelor, care au fost la negocieri, însã acum protesteazã fatã de o lege care rezolvã problema salarizãrii. La finalul unor discutii tensionate, prestatia sindicalistilor fiind salvatã de interventiile lui Sorin Tiplea, presedintele Sindicatului «Didactica» Vaslui, pozitiile celor douã tabere au rãmas neschimbate.

Ieri, in Sala Ovalã a Prefecturii Vaslui, liderii de sindicat din judet au avut o intalnire de lucru cu deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei de Muncã din Camera Deputatilor, si Irinel Stativã, deputat PSD, membru al aceleiasi comisii. Dacã sindicalistii identificã o sumedenie de inadvertente in lege, care vor afecta mai cu seamã la anul veniturile salariatilor, initiatorii actului normativ sustin cã temerile sindicalistilor sunt nefondate. Practic, dupã o orã si jumãtate de discutii, uneori mai aprinse, fiecare din cele douã pãrti este convinsã cã are dreptate. Gheorghe Croitoru, liderul Sindicatului CNSLR Frãtia Vaslui, a spus cã sindicatele au mai multe nemultumiri care tin de legea dialogului social, legea salarizãrii bugetarilor, transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Mai mult, Croitoru a spus cã ministerele nu iau in considerare propunerile celor cinci confederatii sindicale de la nivel national privind legea dialogului social. Astfel, ministerele vin cu initiative proprii care vizeazã initierea grevei, contractele colective de muncã, organizarea sindicatelor, toate in detrimentul salariatilor. ‘Cat priveste legea salarizãrii unice, unicul din aceastã lege este compromis. O altã nemultumire a noastrã este transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, care va conduce la diminuarea salariilor nete actuale. Avem, de asemenea, o nesigurantã in ceea ce priveste intocmirea bugetelor pentru plata salariilor in perspectivã. Este o ingrijorare realã (…)’, a declarat Gheroghe Croitoru. Daniela Clãtinici, liderul Sindicatului ‘Sanitas’ Vaslui, a spus cã salariatii din domeniul sãnãtãtii au o serie de nelãmuriri care tin de aplicarea legii salarizãrii. Sindicalistii sustin cã noua lege a salarizãrii diminueazã sporurile la 30% din salariu brut de bazã, lucru care va conduce la diminuarea salariilor. ‘De la 1 ianuarie 2018, va creste cu 25% venitul brut de bazã. Noi avem sporuri care depãsesc plafonul de 30%; ce facem cu sporurile? Cum mãrim sporurile cu 25%?’, a intrebat Daniela Clãtinici. Sporurile din lege se vor aplica, a rãspuns parlamentarul, insã acestea nu mai trebuie date celor care nu trebuie sã le primeascã. Cat priveste tichetele de masã, acestea rãman panã la 1 decembrie 2018, iar dupã aceastã datã, va fi acordatã norma de hranã. Referitor la micsorarea salariilor prevãzutã de sindicalisti de la inceputul anului viitor, Adrian Solomon a fost foarte ferm: ‘Garantez astãzi cã nimeni nu va avea un salariu scãzut in urma aplicãrii acestei politici salariale. Salariatii vor avea de castigat la pensie, dacã se vor trece contributiile sociale de la angajator la angajati. Legea este foarte bunã. Cei din administratia localã sunt multumiti, si asa va fi in tot sistemul bugetar. Cei din sãnãtate sunt privilegiati. Vreau ca problemele care se pun in discutie cu legea salarizãrii sã fie reale. Orientati-vã si spre privat, pentru cã acolo este nevoie de consiliere, in contextul in care se schimbã paradigma contributiilor sociale’, le-a cerut Solomon sindicalistilor.

Dom’ Croitoru, „modelul suedez” nu tine la Solomon!

La un moment-dat, Adrian Solomon le-a spus pe un ton ironic participantilor la întalnire cã, in momentul cand a fost negociatã legea salarizãrii, sindicalistii nu au fost afarã, ci chiar la masã cu initiatorii. ‘Acum, aveti o problemã cu legea salarizãrii! Panã acum ati vrut salarii, de acum, veti cere alte lucruri. Problema salariilor s-a rezolvat. Dacã intrã in vigoare aceastã lege, nu mai aveti obiectul muncii’, a afirmat Solomon. Dupã aceastã declaratie extrem de durã, Gheorghe Croitoru, în calitate de ‘reprezentant suprem in judet’ al ‘frãtiei vasluiene’, a tãcut malc. Reamintim cã, recent, acelasi Croitoru s-a ofensat teribil cã ziarul nostru are o pãrere proastã despre sindicate si oferea, ca argument al necesitãtii împletirii activitãtii politice cu lupta sindicalã, exemplul suedez. Citãm din scrisoarea adresatã de Gheorghe Croitoru ziarului nostru: ‘(…) as face trimitere la ceea ce scria ziarul dumneavoastrã, in urmã cu ceva ani, despre niste sindicalisti suedezi care ne vizitau judetul. Contrar pãrerologilor romani, suedezii afirmau sus si tare cã sindicatele fac politicã, cã ei sunt cei care au infiintat PSD-ul suedez, lucru pe care noi, sindicalistii romani, bezmeticiti dupã ú89, asa, ca mai toatã natia, nu am fost in stare. Ei au venit la noi cu reprezentantul sindicatului in partid si reprezentantul partidului in sindicat. Stia el, nea Nelu, ce stia! Întrebare de reporter: sunt conflicte intre sindicat si partid cand acesta este la guvernare? Conflicte sunt, dar rezolvarea lor, obligatoriu, se face prin dialog si cu demisii acolo unde este rea credintã. La noi, fiecare hotãrãste ce valori doctrinare impãrtãseste, dar organizatia sindicalã este cea care, in cazul liderilor, permite accesul spre listele partidului.’ Ei, domnù Croitoru, ati vãzut acum cã ‘modelul suedez’ nu tine la Solomon!… Mai asteptãm o scrisoare?!

Duel cu scântei intre Tiplea si Solomon

O cu totul altã fatã a sindicatelor vasluiene a arãtat Sorin Tiplea, liderul Sindicatului ‘Didactica’ Vaslui, a cãrui interventie pe marginea legii salarizãrii a fost extrem de vehementã. Tiplea a subliniat faptul cã pe grila de salarizare de la 1 la 12, un profesor cu 25 de ani vechime se situeazã la 2,5, lucru pe care il considerã inacceptabil. ‘Salariatii din invãtãmant sunt cei mai multi, consumã resurse importante, si de aceea au fost pusi pe o grilã inferioarã fatã de alte categorii. Nu este posibil ca, atunci cand iese la pensie, un profesor sã ia maxim 2.000 de lei, iar un sofer de la politie sã ia 5.000 de lei! Dacã vrem pace socialã, sistemul contributivitãtii trebuie sã domine sistemul public de pensii. Cat timp ai un salariu foarte mare, la ce iti mai trebuie pensie specialã?!’, a intrebat Tiplea. Liderul de sindicat din invãtãmant a spus cã, in realitate, cresterea salariilor nete va fi de numai 3-4% la 1 ianuarie 2018, sustinand cã sporurile nu vor fi luate in calcul la majorãrile din anul viitor. Iar dacã Sorin Tiplea a spus cã sporurile nu vor fi luate in calcul, Adrian Solomon a sustinut contrariul. Duelul dintre cei doi a durat peste jumãtate de orã, fiecare argumentand cu detaliile tehnice prevãzute in actul normativ. La finalul discutiilor, Solomon i-a transmis lui Tiplea cã ‘ii este milã cã reprezintã niste profesori’. Valicã Berescu, liderul Sindicatului Finantelor Publice Vaslui, a spus cã ANAFul si Ministerul Finantelor nu respectã prevederile legale, deoarece din luna iunie finantistii din tarã trebuiau sã fie plãtiti ca cei de la nivel central. Adrian Solomon a precizat cã va fi datã o lege in acest sens, astfel incat si aceastã problemã sã fie rezolvatã. La randul lui, Costel Pintilie, liderul Sindicatului ‘Cartel Alfa’ Vaslui, a spus cã grupele I si II de muncã se vor transforma in conditii de muncã deosebite, iar respectivele locuri vor trebui sã fie reexpertizate panã al 31 decembrie 2018. Cum existã posibilitatea ca operatiunea expertizãrii sã nu se finalizeze panã la data stabilitã, este necesar ca termenul sã fie prelungit, fapt confirmat de Adrian Solomon: prin noua lege a pensiilor perioada de reexpertizare va fi prelungitã panã in anul 2019.