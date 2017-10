Deputatul Olteanu cîstigã prima bãtãlie în rãzboiul cu Delgaz Grid

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu salutã intentia Guvernului de a verifica investitiile în retelele de distributie, asumate de companiile care activeazã pe piata energiei electrice din România. Olteanu acuzã faptul cã zeci de mii de vasluieni rãmân frecvent pe întuneric, desi achita la timp facturile la energie electricã. Deputatul considerã cã verificarea situatiei retelelor electrice reprezintã un pas important în lupta pentru eliminarea abuzurilor la care sunt supusi consumatorii, în conditiile în care nu este clar modul în care operatorii si-au respectat obligatiile de investitii.

Dupã patru interventii in Parla – ment, in care a solicitat Ministrului Energiei, Ministrului Economiei si presedintelui ANRE mãsuri dure fatã de Delgaz Grid (fostul E-On) pentru lipsa investitiilor asumate de cãtre distribuitorul de energie electricã, deputatul liberal sustine cã va continua seria demersurilor pentru ca responsabilii sã fie trasi la rãspundere, mergand inclusiv panã la despãgubirea consu matorilor. ‘Am avut patru interventii in Parlament, dintre care trei interpelãri, ultima dintre ele in urmã cu o sãptãmanã, in cadrul cãrora am cerut verificarea modului in care distribuitorii de energie electricã si-au respectat promisiunile asumate fatã de stat si fatã de consumatori. Mã bucur cã Guvernul a inceput sã asculte si vocile critice si sper ca mãsurile anuntate sã aibã efect, iar controalele pe care urmeazã sã le desfãsoare comisia interdisciplinarã sã fie unele exigente, sã nu ascundã mizeria sub pres. Este pentru prima datã cand Guvernul si ANRE iau in vizor toate investitiile care ar fi trebuit sã fie efectuate, in ultimii zece ani, de cãtre distribuitorii de energie electricã. Sunt investitii pe care romanii le-au plãtit prin facturile din fiecare lunã, pentru cã o parte din valoarea facturii asta inseamnã. Din pãcate, in loc de investitii, am avut parte, cel putin in Vaslui, de zile intregi fãrã energie electricã, o situatie care a pus in pericol inclusiv functionarea spitalelor. În ultima interpelare, am cerut mãsuri concrete pentru despãgubirea consumatorilor care, cu toate cã plãtesc in fiecare facturã o componentã destinatã strict realizãrii unui anumit plan de investitii la nivelul infrastructurii de distributie a energiei electrice, nu beneficiazã de modernizarea acestei infrastructuri. În schimb, au fost deja anuntate cresteri substantiale ale pretului energiei electrice’, spune Daniel Olteanu. Parlamentarul liberal considerã cã sfidarea consumatorilor vasluieni de cãtre Delgaz Grid (fostul E-On) trebuie sã inceteze. ‘Investitiile asumate de ani de zile de cãtre Delgaz Grid (fostul E-On) nu s-au realizat nici panã astãzi, ceea ce inseamnã prejudicii importante aduse consumatorilor vasluieni, din cauza penelor de curent din ce in ce mai dese. I-am cerut ministrului Energiei, Toma Petcu, sã vinã in fata Parlamentului cu un plan concret de recuperare a decalajelor constatate intre investitiile asumate si cele realizate de cãtre operatorii din domeniul energiei. Dupã interpelarea adresatã ministrului Petcu in luna mai, am transmis solicitãri pe aceeasi temã cãtre Ministerul Economiei si Autoritatea Nationalã de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Astept sã primesc rãspunsurile si sunt hotãrat sã rãman cu ochii pe Delgaz Grid, pentru cã vasluienii nu sunt cetãteni de categoria a doua. Dacã unii au impresia cã suntem buni numai sã plãtim facturile, in timp ce ‘bãieti destepti’ scumpesc energia electricã, se insalã!’, a conchis deputatul Daniel Olteanu.