Depunerea cererilor de platã pentru motorinã, pânã pe 31 octombrie

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, panã la data de 31.10.2017 inclusiv, se depun cererile de platã a ajutorului pentru cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in agriculturã, aferente perioadei iulie – septembrie (trim. III al anului 2017). Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in perioada iulie-septembrie, precum si copia facturilor fiscale de cumpãrare a motorinei emise de vanzãtor pe numele solicitantilor, si alte documente specifice. Acest ajutor de stat valabil pe perioada 2017 – 2020, se acordã sub formã de rambursare a diferentei dintre rata accizei standard, si rata accizei reduse. Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. Cererile de platã pot fi depuse de administrator, reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisã de cãtre administratorul ori reprezentantul legal si este insotitã de copia actului de identitate al persoanei imputernicite. Pentru anul 2017, la APIA Vaslui au fost depuse un numãr de 513 cereri de acord prealabil pentru finantarea diferentei de accizã la motorina folositã in agriculturã. APIA mai informeazã cã, in perioada 11 – 16 octombrie, s-a efectuat plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã aferentã trimestrului II 2017. Suma totalã plãtitã a fost de 148,5 milioane lei, pentru un numãr de 16.646 beneficiari si o cantitate totalã de motorinã de 104,7 milioane litri.