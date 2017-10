Cutitara din benzinãrie, internatã la Psihiatrie!

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Duminicã, 29 octombrie, in jurul orei 5.10, echipa de interventie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Judetean, aflatã in serviciu de patrulare pe raza municipiului Vaslui, a fost directionatã de cãtre dispecerul de serviciu sã se deplaseze la benzinãria de pe strada Traian. La fata locului, dupã verificãrile efectuate, patrula a stabilit cã o angajatã a benzinãriei, aflatã in timpul serviciului, a fost amenintatã cu un cutit de o femeie. Jandarmii au identificat si imobilizat persoana in cauzã, B.A.E., de 41 de ani, din municipiul Vaslui, asupra cãreia s-a gãsit un cutit de bucãtãrie cu o lungime de 26 cm. La fata locului a fost solicitat si un echipaj medical din cadrul SAJ Vaslui, care a preluat-o pe femeie, intrucat aceasta figureazã in evidente cu probleme psihice. Persoana a fost condusã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui si internatã la Sectia de Psihiatrie.