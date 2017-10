Cursul valutar la care se vor plãti subventiile agricole pe 2017

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Procedurile europene stabilesc cursul oficial din ultima zi a lunii septembrie ca fiind referinta dupã care se vor plãti subventiile pe suprafatã cãtre fermieri, cotatia de acum – publicatã de Banca Centralã Europeanã – fiind 4,4993 lei/euro.

Conform normativelor comunitare, valoarea euro (in lei, pentru Romania, cum este in forinti pentru Ungaria, zloti pentru Polonia etc.) este fixat` ca echivalent al celei din ultima zi a lunii septembrie, cotatia euro/leu fiind cea afi[at` de Banca Central` European` de la aceast` dat`. Fat` de anul trecut, valoarea stabilit` a euro a crescut [i, in consecint`, sumele primite de la APIA – Agentia de Pl`ti pentru Interventie in Agricultur` – vor fi mai mari decat cele din campania pe 2016. Astfel, cursul stabilit pentru aceast` campanie este de 4,4993 lei/euro, fat` de cotatia de 4,4537 lei/euro, in 2016. APIA a anuntat recent c` plata avansurilor va incepe pe 16 octombrie [i c` trebuie s` se incheie pan` la 15 decembrie, urmnad ca in prima parte a anului viitor fermierii s` primeasc` diferentele de fonduri. Dac` pentru 2015 un euro din pl`tile directe echivala cu 4,4176 lei, pentru sumele pe 2016 s-a luat in calcul un curs mai bun, de 4,4537 de lei, iar acum – pentru 2017 – cursul este de 4,4993 lei.