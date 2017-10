Cu toate cã a scãpat fãrã închisoare, un tepar a fost nemultumit de sentinta primitã

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Condamnat la 1 an si 4 luni de închisoare cu amânarea executãrii pedepsei, pentru cã a luat un credit pe care nu la mai achitat, folosind adeverinte false de salariu ale girantilor sãi, un vasluian a atacat sentinta mai mult decât blândã primitã din partea judecãtorilor vasluieni. La fel au procedat si girantii sãi, condamnati la pedepse similare pentru complicitate la uz de fals si înselãciune. Contestatiile fãcute au fost respinse de Curtea de Apel Iasi, iar teparul, Petricã Chiscar, si complicii sãi, trebuie sã achite datoria cãtre bancã, de peste o sutã de mii de franci elvetieni. În caz contrar, vor ajunge dupã gratii.

În 2008, un vasluian a contractat de la o bancã un important imprumut in franci elvetieni, beneficiind de atractivele oferte promovate atunci. Pentru acest lucru, Petricã Chiscar a avut nevoie de doi giranti, gãsiti in persoana unei rude si a unei prietene de familie, cãrora, pentru a se incadra in conditiile de creditare, le-a fãcut rost de adeverinte de venit false. A venit insã criza economicã din 2009, vasluianul nu a mai avut cum plãti ratele, iar banca a cesionat datoria, ajunsã cu penalitãti si dobanzi, la peste o sutã de mii de franci elvetieni, cãtre o altã firmã, ce ar fi trebuit sã se ocupe cu recuperarea banilor. Atunci a si iesit la ivealã falsul, astfel cã cei trei au inceput sã fie cercetati pentru inselãciune si uz de fals, respectiv, in cazul girantilor, complicitate la infractiunea de uz de fals. Trimisi in judecatã, cei trei au fost condamnati de cãtre Judecãtoria Vaslui la cate un an si patru luni de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei, stabilind un termen de incercare de doi ani. În plus, cei trei au fost obligati de instantã sã execute cate 30 de zile de muncã in folosul comunitãtii, la Goscom sau unitãti din cadrul DGASPC Vaslui, dar si sã achite in solidar prejudiciul, calculat la suma totalã de 106.640,11 franci elvetieni. Probabil ultima prevedere i-a fãcut pe cei trei sã conteste sentinta magistratilor vasluieni, in ciuda condamnãrii mai mult decat blandã primite. Actiunea lor a fost fãrã succes, dat fiind faptul cã luni, Curtea de Apel Iasi a respins, ca nefondate, apelurile formulate de ce trei condamnati. Sentinta fiind definintivã, cei trei riscã ca, in cazul in care nu vor achita prejudiciul ori nu vor presta zilele de muncã, sã fie obligati sã execute pedepasa dupã gratii. La fel si in cazul in care, in perioada de supraveghere impusã de judecãtori, cei trei vor mai comite vreo infractiune.