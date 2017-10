Control judiciar pentru conducere fãrã permis

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, politistii Postului de Politie Zorleni, in timpul exercitãrii atributiilor de serviciu, l-au identificat in trafic pe Cristi R., in varstã de 22 de ani, din comuna Blãgesti. Acesta conducea autoturismul pe DN 24 A, pe raza localitãtii Zorleni, desi nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Politistii au intocmit pe numele acestuia dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere pe drumurile publice de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere. Anterior comiterii acestei fapte, Cristi R. a mai fost identificat de politisti de alte patru ori, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza municipiului Barlad si comunelor limitrofe, fãrã a poseda permis de conducere. Tanãrul a fost retinut de cãtre politisti pentru o perioadã de 24 de ore, luni fiind prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. Fatã de acesta a fost dispusã mãsura controlului judiciar.