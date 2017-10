Contrabandisti de tigãri ajunsi la rãcoare

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Initial plasati doar în arest la domiciliu, moldoveanul Veaceslav Melnic si huseanul Mihai Coca, capii unei retele de contrabandisti de tigãri, au ajuns totusi în arest preventiv, dupã ce procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Iasi au contestat decizia luatã în acest sens de Judecãtoria Husi. Cei doi puseserã pe roate o retea formatã din 13 persoane, de pe ambele maluri ale Prutului, care aduceau în tarã cantitãti mici de tigãri, dar în mod des si regulat, în total, cantitatea incriminatã a fi fost vândutã ilegal în România fiind de peste 4.000 de pachete de tigãri.

Ingeniozitatea contrabandistilor de tigãri nu cunoaste limite. Pentru a nu risca sã fie surprinsi trecand frontiera cu cantitãti mari de tigãri, doi indivizi, moldoveanul Veaceslav Melnic si huseanul Mihai Coca, au format o adevãratã retea, formatã din 13 persoane, cu scopul de a obtine venituri usoare, dar ilicite. Practic, membrii retelei fãceau dese drumuri in Republica Moldova, la intoarcere introducand in tarã cantitatea maximã de tigãri ce nu era supusã controlului vamal, respectiv cate 10 pachete. În total, in doar cateva luni, indivizii au reusit sã treacã prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita peste 4.000 de pachete de tigãri, pe care apoi le-au comercializat ilegal in Husi si in comuna Pãdureni. Tocmai desele treceri ale forntierei, uneori si de mai multe ori intr-o zi, au trezit suspiciunea politistilor de frontierã vasluieni, care i-au alertat pe procurori. Împreunã, acestia au descins, pe 13 octombrie, atat in Vamã, cat si la domiciliile a 12 dintre suspecti, ocazie cu care pus in aplicare 6 mandate de aducere la audieri. ßÎn urma perchezitiilor desfãsurate au fost ridicate si indisponibilizate in vederea continuãrii cercetãrilor sute de pachete cu tigãri, de provenientã Republica Moldova si duty-free, un autovehicul, diferite sume de bani si 4 telefoane mobile. În cauzã s-a dispus continuarea urmãririi penale fatã de 13 cetãteni romani si R. Moldova sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabandã’, au anuntat reprezentantii STPF Vaslui. Capii grupãrii, Veaceslav Melnic si Mihai Coca au fost retinuti si ulterior deferiti Judecãtoriei Husi cu propunere de arestare preventivã, insã magistratii au decis doar aplicarea mãsurii preventive a arestului la domiciliu. Atat procurorii, cat si Veaceslav Melnic au contestat aceastã decizie, ultimul dorind sã fie cercetat in libertate, la fel ca tovarãsii sãi. Dupã ce a respins, ca nefondatã, cererea contraban – distului moldovean, judecãtorii Tribunalului Vaslui au admis cererea procurorilor si, in consecintã, au decis arestarea preventivã, pentru 30 de zile, a celor doi, Coca si Melnic. Trebuie spus cã Mihai Coca a solicitat judecãtorilor rãmanerea sa in libertate, fie si in arest la domiciliu, pentru a putea avea grijã de mama sa, grav bolnavã. Pentru cã au decis cã faptele de care este acuzat necesitã arestarea preventivã a acestuia, judecãtorii au decis sã emitã o adresã cãtre Primãria Municipiului Husi – Serviciul Public Local de Asistentã Socialã, in vederea luãrii mãsurilor legale de ocrotire fatã de mama inculpatului. În acest timp, procurorii ieseni continuã ancheta, sperand sã descurce toate itele afacerii.